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黑白集／福建艦去哪了？

黑白集

中共兩天圍島軍演看似結束，卻餘波盪漾。這兩天，福建艦的蹤影成了全球聚焦目標。它在圍島軍演第一天出海進行第二次海試，卻未公布海試區域；其後一張衛星照片躍上微博，顯示它跑了老遠，竟現身黃海海域。

福建艦去哪了？頓成一道熱門謎題。當人們驚疑未定，另一張遼寧艦與福建艦同框的衛星照片又補上：遼寧艦在渤海灣內，福建艦則在遼東半島外海。福建艦遠航黃海海試，幾近實錘。

福建艦性能卓越，若真如陸網揣測，到此海試是為要接收艦載機，並與遼寧艦操演跨甲板著艦；那代表北京看壞台海形勢，趕超海試進度，急著要它入列海軍。但台灣卻打開大內宣模式，除了誇稱Ｆ16軍演時鎖定共機，國安局到立院報告更說軍演只為恫嚇、非為啟戰。

如此自我麻醉，堪稱曠世奇葩。軍演若真只為恫嚇，那東部戰區司令就算不切腹自殺，也該撤職查辦。因為軍演之後，台股屢破歷史新高，共軍大費周章搞軍演，連個小孩也沒嚇哭，還不該謝罪？

明眼人便能看穿，這不是演習，而是攻台的實操。北京早就參透，物理實力才是統一真正憑藉。福建艦的去向所以挑動神經，就在於它是美中軍力反轉的起點，而賴清德將親眼見證它的成軍。要問的是：當下一艘核航母下水時，執拗的賴桑還要喊「互不隸屬」嗎？

遼寧艦 賴清德 台股

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