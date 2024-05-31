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赴陸團未解禁 政院：6月前敲定的旅行團照走並滾動檢討

台灣新聞組／宗何31日電
旅遊業者原期待6月組團赴陸的禁令能解除，但行政院昨僅宣布，2月7日前已組團仍可繼續執行，形同「放寬不解禁」。（記者黃仲明／攝影）
旅遊業者原期待6月組團赴陸的禁令能解除，但行政院昨僅宣布，2月7日前已組團仍可繼續執行，形同「放寬不解禁」。（記者黃仲明／攝影）

禁止組團赴大陸旅遊原定6月生效，旅遊業者原本期待能解除「禁團令」，但賴政府未解禁，行政院長卓榮泰昨僅宣布，今年6月前已規畫的旅行團可繼續執行，未來再視狀況滾動檢討。交通部長李孟諺說，目前方向就是「適度開放」；陸委會副主委李麗珍則說，此舉已是「盡量務實的釋出善意」。

交通部觀光署2月7日依發展觀光條例，要求禁止組團赴陸旅遊，但已組團的可在6月前出團。

旅遊業者期待賴政府可解除6月後禁令，尤其大陸日前已經釋出將開放福建赴馬祖旅遊，但政院昨天此舉代表未真正「解禁」。

觀光署昨在行政院會報告觀光政策，卓榮泰聽取報告後裁示，政府歡迎陸客來台的政策始終沒有改變，兩岸可先從重啟雙邊對等的旅遊跨出第一步，期盼中國也能展現相對善意和努力，為兩岸和平交流做出貢獻。

卓榮泰說，旅行社組團赴陸事宜，原先宣布出團至5月底為止，但考量有一定數量旅行團未能付諸實行，為維護旅客以及旅行社權益，因此今年6月前規畫的旅行團將可繼續執行，未來會視執行狀況滾動檢討。

陸委會副主委梁文傑解釋，這是為了照顧台灣旅客的權益，且考量近期中共軍演、於世界衛生大會對台打壓、要求台灣藝人表態等一連串情勢的決定。

至於未來是否開放招攬新團，梁文傑說會再「動態評估」，目前先以消化既有的1000多團，約兩萬人為主。

梁文傑還說，台灣長期以來一直想要讓兩邊的旅遊團正常化，包括去年8月宣布歡迎大陸團客來台，但遲遲沒有。今年3到5月，台灣組團赴陸大概有11萬人，相對的，大陸也沒讓任何團客來到台灣。

交通部長李孟諺也說，今年1至4月台灣到大陸旅遊達80萬多人次，遠超過大陸來台的12萬人次，目前方向就是適度開放。

觀光署長周永輝表示，目前定調只開放2月7日之前就已攬客成團者，估計6到8月有近1000團，人數大約2萬人。

周永暉說，當時宣布禁團令後，有些先前開始接受組團、併團的，都可出團，目前已排到中秋出團，甚至明年2月；至於三、五好友透過旅行社辦理赴陸，屬於自由行，不在團遊限令上。

賴清德總統今天將出席台北國際觀光博覽會開幕，業者仍盼有進一步好消息。

觀光 解禁 賴清德

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