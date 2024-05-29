我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州人倫慘案 三寶媽槍殺9歲女兒並淹死一子、第三子獲救

美軍F-35B戰機墜毀爆炸 飛行員彈跳逃生重傷

6月禁團令遲未解 旅行業者：不排除上街抗議

記者周湘芸／台北29日電
政府近日針對6月組團赴陸禁團令召開跨部會協商。(本報資料照片)
政府近日針對6月組團赴陸禁團令召開跨部會協商。(本報資料照片)

兩岸觀光至28日未解，眼看政府先前短暫解除3至5月組團赴陸禁團令期限將滿，業者持續喊話6月全面解除禁團令。交通部長李孟諺近日透露「不排除我方先釋出善意」，5月底前有結論。觀光署長周永暉28日表示，跨部會協商目前持續中。旅行業者則預計29日也將召開會議，喊話一次全面開放，若不開放，也不排除有較大動作陳情，上街抗議將是選項之一。

近日賴清德總統520就職談話、大陸對台軍演等，都讓外界擔心影響6月解除禁團令決策方向。中華民國全國商業總會理事長許舒博27日表示，「兩岸經貿穩定、旅遊開放非常重要，預計月底會有團客開放的好消息，也盼政府在處理兩岸事務兼顧原則和彈性」，這一席話為旅行業者增添不少信心。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽28日表示，觀光業都很期待，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會29日將召集各地公會理事長開會討論，會議分上下午場，預計將解除禁團令的建議反映給政府。若政府5月31日前未釋出好消息，後續業者將會有較大的動作，包括先前提到的上街抗議也是不得已選項之一。

他指出，業者這次希望的是全面開放，若只是開放部分地區、限制特地時間範圍、有人數上限等，還是無法接受。若政府一直無法解決兩岸觀光問題，就是逼著業者要做出反抗。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁則表示，29日召集各地公會理事長開會討論內容首要就是禁團令，其他還包括如何幫政府達成1000萬觀光目標、呼籲大陸儘快開放大陸人士赴台。其中在禁團令的部分，則是希望全面開放。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會榮譽理事長姚大光表示，照最近的情勢及消息應該是會朝開放方向，只是開大或開小問題。過去禁止組團赴陸本來就不合情、不合理、不合法，現在正好有台階可以下；此外，先前大陸要求開放平潭來台直航船班，過去平潭直航船班是因為疫情停航，現在對台灣來講只是復航，若能盡快開放，對兩岸情勢就會比較輕鬆。

觀光 中華民國 賴清德

上一則

黑白集／賴清德兩國論捅婁子 找陸生陸客背書

下一則

邱議瑩揮羅智強巴掌 嗆沒被人打過嗎

延伸閱讀

我愛唐人街 芝華社慶祝亞太裔傳統月

我愛唐人街 芝華社慶祝亞太裔傳統月
美國華人婦女聯合會30周年慶典 堅持社區服務奉獻愛心

美國華人婦女聯合會30周年慶典 堅持社區服務奉獻愛心
南加華聯、上海工商會 共享商機

南加華聯、上海工商會 共享商機
賴稱「兩岸互不隸屬」 台股盤中急殺156點

賴稱「兩岸互不隸屬」 台股盤中急殺156點

熱門新聞

微熱山丘今年6月將攜手台北國際電腦展，打造奉茶坊，以台灣道地人情味迎接國際貴賓，這也是台北電腦展首次讓贊助商以烘焙業身分參與，寫下史無前例的新合作模式。（微熱山丘提供）

這家台灣經典鳳梨酥前進COMPUTEX 黃仁勳、蘇姿丰吃得到

2024-05-25 02:50
周杰倫遭到中國網友點名仍未表態。圖／摘自臉書

央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名

2024-05-26 16:16
鮮少公開亮相的第一夫人吳玫如（前右），20日與丈夫、總統賴清德（前左）進入國宴會場。（記者劉學聖／攝影）

第一夫人吳玫如走進民眾目光 賴清德長子也罕見現身

2024-05-21 02:25
網友討論指出「日本人已經吃膩鳳梨酥，現在最流行的是烏魚子」。(記者王勇超／攝影)

不是鳳梨酥...台人去日本訪友帶什麼伴手禮？ 網建議這名產最夯

2024-05-23 20:30
黃仁勳再度訪台，27日被目擊出現在松山區的「犂園湯包館」。（取材自業者臉書）

黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

2024-05-28 06:21
台北捷運車廂有1名老先生舉牌，內容為「建議不要在捷運、公車滑手機」。(取自「路上觀察學院」臉書社團)

台北捷運車廂男舉牌內容曝 網友感動：勇氣用在對的地方

2024-05-24 02:50

超人氣

更多 >
海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡
他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…
拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光
地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅

地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅
黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費