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重磅快評／逼人表忠是該被譴責，但逼人不敢不表忠呢

重磅快評
藝人范逸臣因針對國會衝突發表看法，竟慘遭網友出征。(本報資料照片)
藝人范逸臣因針對國會衝突發表看法，竟慘遭網友出征。(本報資料照片)

賴清德五二○就職演說遭到對岸明指為搞台獨，台灣藝人也難以置身其外，近來湧起了一股表態潮，引發兩岸網友的高度關注。高雄市長陳其邁25日表示，中國逼藝人表態、表忠的方式，只是會讓人家覺得更厭惡，「這個是要譴責的」。確實，對岸逼人表忠的行為是不應該，問題是，台灣逼人不敢不表忠又好到哪裡去？否則藝人范逸臣為何要刪文呢？

五二○後，中國大陸官媒央視發文談反台獨文章，不少台灣藝人都轉發，引發一些台灣網友反彈，網上更流傳一張「表態文章」，都引發熱議。這兩天，正在大陸開演唱會的五月天樂團主唱阿信、蔡依林在開唱時與歌迷互動都脫口「我們中國」，也被視為一種表態方式，立刻登上微博熱搜。結果五月天所屬的唱片公司「相信音樂」、阿信以及蔡依林的臉書都遭到台灣網友大舉出征。

大陸做為最大的華文市場，過去數十年來，吸引許多台灣藝人紛紛前往發展，除了藝人名利雙收，也讓台灣娛樂及文創的軟實力影響了對岸，創造多贏局面。不過，隨著蔡政府上台，兩岸關係趨於緊繃，民進黨刻意操作抗中保台，導致兩岸間的敵意螺旋愈發尖銳，另一方面加上中國崛起帶動民族主義高張，激進大陸網民「小粉紅」到處出征辱華言論。而夾在這其中的台灣藝人，為了生存也被迫選邊，成了兩岸對立下的犧牲品。

綠營最愛嘲諷大陸極權、不民主，才會到處逼人表忠。不論是大陸官媒或是「小粉紅」要人表態，固然不應該，但問題是，台灣自己又好到哪裡去？立法院17日爆發嚴重肢體衝突，民進黨立委鍾佳濱在院會撲倒國民黨立委陳菁徽，造成陳菁徽受傷。藝人范逸臣也不過在臉書發文「意見不同就撲下去喔！哇大。」沒想到因此遭炎上，慘遭網友出征，范逸臣也趕緊刪文，連在貼文下留言附和的紀曉君同遭圍剿，她也發文道歉。

范逸臣對國會衝突說出自己的看法，也只是單純描述，結果居然就被圍剿，難不成只要意見跟民進黨不一樣就要被出征，請問這又是哪一門子的民主？台灣自傲的言論自由又在哪裡？讓人不敢不表忠難道就有比逼人表忠文明嗎？陳其邁該不該也譴責一下？

台灣也別再訕笑對岸了，小粉紅、小粉綠本質上其實都是兩岸一家親。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

民進黨 臉書 蔡依林

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