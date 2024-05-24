文人部長顧立雄首遇共軍軍演未下指裁示？ 台國防部澄清

中共對台軍演，國防部長顧立雄（左）日前對媒體表示國軍有開會並成立應變中心因應。圖為顧立雄當日與海軍司令唐華（右）唐華陪同總統視察部隊。(記者潘俊宏／攝影)

共軍 於本月23至24日於台灣週邊舉行「聯合利劍－2024A」演習暫告段落，有媒體23日報導，國防部 當日上午召開應變會議時，傳出國防部長顧立雄在聽取5分鐘敵情報告後就離席，未做任何指裁示，會議由參謀總長梅家樹接手主持。對此，國防部表示，顧立雄當下指示，各級部隊維持正常戰備，依照相關規定及程序常態應處；同時加強注蒐、研析後續發展，並依威脅情勢，調整戒備兵力。

「定傳媒」報導指稱，共軍23日起一連兩天以「聯合利劍－2024A」演習為名，在台灣週邊舉行大規模圍台軍演。國防部22日晚接獲情資，23日上午9時召開應變作戰會議。傳顧立雄在會中聽取5分鐘敵情報告後就離席，未做任何指裁示，接續由參謀總長梅家樹開了3個小時會議，做出開設應變指揮中心等指示。

對此，國防部出示新聞稿回應表示，因應中共 軍演，國防部於接獲預警情資第一時間，即成立應變中心應處；國防部顧立雄部長在總長梅家樹陪同下，親至應變中心，並指導各級值勤人員，全程堅守崗位，強化聯合情監偵作為，以預應突發狀況，善盡國軍職責。

國防部轉述顧立雄的話表示，面對情勢發展，顧立雄曾表示，各級部隊維持正常戰備，依照相關規定及程序常態應處；同時加強注蒐、研析後續發展，並依威脅情勢，調整戒備兵力。

國防部說，顧立雄23日亦由副總長執行官鄭榮豐等人陪同，聽取敵情發展、國軍應處與整備、反制認知作戰等實況，提出工作指導，慰勉工作人員辛勞；同時期許國軍官兵，以捍衛自由民主價值、守護區域和平穩定為己任，恪盡職責構建堅實防衛力量，維護區域和平安全穩定。

國防部今(25)日上午也公布24日6時至25日6時的中共解放「共軍台海周邊海、空域動態」，內容指出，至今日6時止，國軍偵獲共機62架次，其中逾越海峽中線及進入西南、東南及東部空域47架次、共艦則有27艘次，持續在台海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

而根據國防部同時發布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」顯示，逾越台灣中線的共機架次，最近北部基隆的空域位置僅39浬，東南部共機距鵝鑾鼻最近的位置則僅41浬。