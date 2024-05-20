我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逾60萬加州居民未領通膨紓困金 逾期將失效

賴清德發表「兩國論」論述 台股盤中大跌逾150點

陸對台產聚甲醛 反傾銷調查 石化公會：警告意味濃

記者陳政錄、林海／台北20日電
中國大陸商務部對台美歐日進口的共聚聚甲醛進行反傾銷立案調查。（新華社）
中國大陸商務部對台美歐日進口的共聚聚甲醛進行反傾銷立案調查。（新華社）

賴清德總統就職前一日，大陸商務部昨宣布對原產於台灣和美日歐的進口「共聚聚甲醛」(POM)進行反傾銷立案調查。共聚聚甲醛是一種熱塑性塑膠原料，可用於汽車和消費電子產品，也是兩岸經濟合作架構協議(ECFA)早收清單大陸對台零關稅項目之一，若陸方認定存在傾銷行為而加徵關稅，恐影響台石化產業。

經濟部昨回應，台灣出口至大陸市場約4.7萬噸，估約0.79億美元，將協助業者因應反傾銷調查、啟動分散市場拓銷，以及低碳智慧轉型、跨入半導體材料供應等。台塑表示，將會配合調查，對大陸官方說明並沒有傾銷的情事。

大陸商務部昨聲稱，於4月22日收到陸企代表大陸共聚聚甲醛產業提交的反傾銷調查申請，經初步審查，申請人符合大陸產業提出反傾銷調查申請的規定，決定自今年5月19日起，對原產於歐盟、美國、台灣和日本的進口共聚聚甲醛進行反傾銷立案調查。調查期限為明年5月19日前，特殊情況可延長6個月。

共聚聚甲醛是一種熱塑性塑膠原料，可用於汽車和消費電子產品，也是ECFA早收清單項目之一，若最後大陸商務部裁定存在傾銷行為，依據大陸反傾銷條例，可向大陸國務院關稅稅則委員會提出徵收反傾銷稅建議。

經濟部表示，大陸2017年已對南韓、泰國、馬來西亞的聚甲醛產品課徵反傾銷稅，此次又對歐盟、美國、台灣及日本發起調查，後續將由貿易署聯繫業者，把握調查案時效提出調查意見，協助業者後續的貿易救濟，同時啟動異業結盟拓展海外市場，就既有市場、新興市場展開拓銷協助。

經濟部說明，台灣生產聚甲醛出口大陸，占總出口市場的6成，其他市場則是越南、土耳其、印度，以2021年至2023年統計來看，占大陸聚甲醛總進口值約12.7%至14.1%，為大陸第4大進口來源。

自去年4月大陸對台發起貿易壁壘調查後，持續對台出招，例如去年12月15日，宣布台灣構成貿易壁壘並於同月21日中止部分ECFA產品對台關稅減讓，涉及丙烯、對二甲苯等石化12個稅目產品。上月19日陸商務部認定台灣進口的聚碳酸酯存在傾銷，4月20日起徵收反傾銷稅。

大陸商務部繼聚碳酸酯（Polycarbonate，ＰＣ）之後再度出手，對POM開始反傾銷調查，台灣石化公會表示，會密切觀察後續發展，持續與業者協商對策。但公會也坦言，能做的有限；以先前PC案為例，台灣業者雖然提出相關資料說明無傾銷情事，但最後仍被課徵9%至22.4%的反傾銷稅，所以兩岸氛圍多少會影響陸方態度。

石化公會指出，共聚聚甲醛雖與不像PC屬於大宗產品，但產品價值較高，選在五二○前夕展開反傾銷調查，警告意味濃厚，而台灣目前與其他地區簽訂貨貿協定有限，政府應正視石化產品外銷時所面臨的關稅問題。

商務部 關稅 歐盟

上一則

新聞評論／賴上任 多聆聽少自滿 修補社會裂痕

延伸閱讀

歐盟對中國鋼鐵產品展開反傾銷調查 北京官媒揚言報復

歐盟對中國鋼鐵產品展開反傾銷調查 北京官媒揚言報復
跟進美國？加拿大擬提高中國電動車關稅

跟進美國？加拿大擬提高中國電動車關稅
太陽能貿易戰 台廠難獲轉單效益

太陽能貿易戰 台廠難獲轉單效益
跟進美國 加拿大擬提高中國進口電動車關稅

跟進美國 加拿大擬提高中國進口電動車關稅

熱門新聞

圖／擷自instagram

變裝皇后妮妃雅總統府熱舞 下班穿拖鞋搭捷運好反差

2024-05-16 09:46
蔡英文。(本報資料照片／記者劉學聖攝影）

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

2024-05-17 23:33
台積電在美國設廠連連碰壁，有分析指最壞情況可能讓台積電放棄美國設廠。（美聯社）

台積電亞利桑納廠狀況多 分析師曝最糟打算：放棄美國

2024-05-17 02:57
劉寶傑遭到國台辦點名懲戒。圖／摘自YouTube

國台辦點名懲戒 劉寶傑曝踩到新紅線 「這麼脆弱嗎？」

2024-05-15 12:31
台灣為保障婦女在任何場所可依嬰兒需求哺餵母乳，免於受到任何干擾、歧視。（本報資料照片）

30歲媽媽台灣高鐵站哺乳 眾人反應令她感動

2024-05-12 04:56
台立法院會今天處理國會改革法案，朝野爆發多起肢體衝突，導致多名立委受傷，引發國際媒體關注。路透

立法院大亂鬥登外媒 路透：台灣是喧鬧民主國家

2024-05-17 14:02

超人氣

更多 >
遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書

遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書
伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯
谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話
9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇

9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇
加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲

加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲