陸對台產聚甲醛 反傾銷調查 石化公會：警告意味濃

中國大陸商務部對台美歐日進口的共聚聚甲醛進行反傾銷立案調查。（新華社）

賴清德總統就職前一日，大陸商務部 昨宣布對原產於台灣和美日歐的進口「共聚聚甲醛」(POM)進行反傾銷立案調查。共聚聚甲醛是一種熱塑性塑膠原料，可用於汽車和消費電子產品，也是兩岸經濟合作架構協議(ECFA)早收清單大陸對台零關稅 項目之一，若陸方認定存在傾銷行為而加徵關稅，恐影響台石化產業。

經濟部昨回應，台灣出口至大陸市場約4.7萬噸，估約0.79億美元，將協助業者因應反傾銷調查、啟動分散市場拓銷，以及低碳智慧轉型、跨入半導體材料供應等。台塑表示，將會配合調查，對大陸官方說明並沒有傾銷的情事。

大陸商務部昨聲稱，於4月22日收到陸企代表大陸共聚聚甲醛產業提交的反傾銷調查申請，經初步審查，申請人符合大陸產業提出反傾銷調查申請的規定，決定自今年5月19日起，對原產於歐盟 、美國、台灣和日本的進口共聚聚甲醛進行反傾銷立案調查。調查期限為明年5月19日前，特殊情況可延長6個月。

共聚聚甲醛是一種熱塑性塑膠原料，可用於汽車和消費電子產品，也是ECFA早收清單項目之一，若最後大陸商務部裁定存在傾銷行為，依據大陸反傾銷條例，可向大陸國務院關稅稅則委員會提出徵收反傾銷稅建議。

經濟部表示，大陸2017年已對南韓、泰國、馬來西亞的聚甲醛產品課徵反傾銷稅，此次又對歐盟、美國、台灣及日本發起調查，後續將由貿易署聯繫業者，把握調查案時效提出調查意見，協助業者後續的貿易救濟，同時啟動異業結盟拓展海外市場，就既有市場、新興市場展開拓銷協助。

經濟部說明，台灣生產聚甲醛出口大陸，占總出口市場的6成，其他市場則是越南、土耳其、印度，以2021年至2023年統計來看，占大陸聚甲醛總進口值約12.7%至14.1%，為大陸第4大進口來源。

自去年4月大陸對台發起貿易壁壘調查後，持續對台出招，例如去年12月15日，宣布台灣構成貿易壁壘並於同月21日中止部分ECFA產品對台關稅減讓，涉及丙烯、對二甲苯等石化12個稅目產品。上月19日陸商務部認定台灣進口的聚碳酸酯存在傾銷，4月20日起徵收反傾銷稅。

大陸商務部繼聚碳酸酯（Polycarbonate，ＰＣ）之後再度出手，對POM開始反傾銷調查，台灣石化公會表示，會密切觀察後續發展，持續與業者協商對策。但公會也坦言，能做的有限；以先前PC案為例，台灣業者雖然提出相關資料說明無傾銷情事，但最後仍被課徵9%至22.4%的反傾銷稅，所以兩岸氛圍多少會影響陸方態度。

石化公會指出，共聚聚甲醛雖與不像PC屬於大宗產品，但產品價值較高，選在五二○前夕展開反傾銷調查，警告意味濃厚，而台灣目前與其他地區簽訂貨貿協定有限，政府應正視石化產品外銷時所面臨的關稅問題。