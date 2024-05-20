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國防部否認520戰備升級 解放軍機19日飛至距基隆43浬

記者程嘉文／台北20日電
國防部發布5月19日早晨6時至20日6時的台海周邊解放軍動態，最近一批解放軍機飛至基隆西北方約43浬。（圖／國防部提供）
國防部發布5月19日早晨6時至20日6時的台海周邊解放軍動態，最近一批解放軍機飛至基隆西北方約43浬。（圖／國防部提供）

賴清德、蕭美琴今天就任第中華民國第十六任正、副總統，北京是否採取武嚇動作，引發關注。針對媒體報導「總統就職日空軍召回所有飛官」、「國軍提升戰備」等內容，國防部今天上午發布新聞稿表示，國軍持續掌握台海周邊動態，目前維持常態運作，並無「提升為重點戰備」，空軍亦無「召回所有飛行員待命」，戰備人員及相關作業均維持正常。

國防部強調，總統就職典禮期間，國軍持續運用聯合情監偵手段，掌握共軍活動，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」及「台澎防衛作戰國軍戰備規定」適切應處。

另外，國防部也發布過去24小時內的解放軍動態，至20日清晨6時為止，共發現解放軍機六架次出海，解放軍艦七艘次在台灣周邊活動。六架次解放軍機皆超越海峽中線，進入北部及西南空域，其中最近者，曾飛至基隆西北方約43海里。

先前4月27日與5月14日，解放軍機曾分別飛至基隆西北方37與41海里。相較之下，前兩次的飛機出動規模較大，國防部也於前一天晚間提前預告解放軍發動「聯合戰備警巡」；此次出海解放軍機較少，國防部也未於第一時間公布消息，維持翌日早晨才例行發布。

解放軍 國防部 中華民國

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