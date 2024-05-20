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新聞評論／台文館龍年吉祥物抄襲偽造栽贓 是謂國恥

聯合新聞網「重磅快評」
台灣文學館的龍年吉祥物「阿龍」抄襲中國大陸創作者作品，讓台灣文化界跟著陪葬。（本報資料照片）
台灣文學館的龍年吉祥物「阿龍」抄襲中國大陸創作者作品，讓台灣文化界跟著陪葬。（本報資料照片）

台灣文學館的龍年吉祥物「阿龍」抄襲中國大陸創作者作品「嗷嗚龍寶_AoWu」風波，事發至今反轉再反轉，最新發展是除了台文館聲明道歉，大陸繪師「童年Nora」也已聘請台灣律師決定提告，讓此事一躍成為兩岸文化、創意界的熱議話題。

在五二○賴清德上任總統前夕，這座設立在其「本命區」、號稱是「台灣首座國家級文學博物館」的政府單位，竟然上演出如此離譜的抄襲、偽造、栽贓大爛劇，並親手示範了何謂閃躲、神隱、卸責、說了一個謊就必須用更多的謊去圓等公關災難，網軍側翼及部分媒體更聯手對原創者進行輿論霸凌，導致如今竟成國家級恥辱。賴總統上台後如真有心致力兩岸交流，恐怕得先從整頓台文館、並給對岸文創界一個說法開始做起。

這起抄襲風波，起因於一周前台文館的龍年吉祥物「阿龍」，被質疑與對岸創作的「嗷嗚龍寶_AoWu」神似。原本應是小事一樁，台文館身為政府機構，查明原委並採取後續措施不難。但看台文館的作法，卻僅出示一張截圖想藉此「證明」創作時間早於對岸創作者，副館長更親上火線，指「阿龍」是小編與家人原創並提供，反咬原創者抄襲。

有了官方的背書，綠營網軍側翼也火速出擊，甚至就連知名「台派」作家也在在臉書發文狂酸「竟然抄到台文館頭上」、「這位製作表情包的同學，看清楚喔，這個單位是『國立』台灣文學館，你自己小心一點XD」。

卻未料在創作者發布草稿紀錄，以及諸多網友質疑台文館的截圖疑似P圖、要求公布網路連結之後，台文館卻神隱數天，直至日前發出道歉聲明認了台灣阿龍是盜版；原創者大陸繪師「童年Nora」想到近日遭到誤會、網暴，則聘請台灣律師決定提告。

審視台文館所犯下的錯誤，除了原創者所痛心的台文館和其合作方「蹦世界」在未核實前就貿然發表聲明，讓原創者飽受不實謠言的衝擊和網絡暴力的困擾」，以及聲明刻意淡化原創、明顯是對於創作者的不尊重之外，對照館方前後聲明的差異以及網友扒出的「蹦世界」曾取得多個政府標案，更讓人質疑其中有利益私相授受之嫌。

台文館是為傳承1921年蔣渭水等先賢「台灣文化協會」的成立精神，於20年前在台南開館營運，並以蒐藏、保存、研究、展示及推廣台灣文學為核心任務，也是台灣文學與世界文學交流的重要據點。如今所作所為，早已非網民所調侃的「阿龍」變「阿聾」那麼簡單，而是絲毫沒有文化人該有的力挺原創精神，更涉及造假、官商勾結疑雲的從根爛起。不僅辱及先賢，台灣文化界也連帶跟著陪葬，豈容新政府再繼續裝聾裝瞎！

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