我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

油價已是全國最貴 加州7月1日起油稅又將提升

家用電話被淘汰？35%加州人還在使用

金融業對陸曝險 今年將跌破兆元 首見期貨商清算大陸子公司

記者廖珮君／台北13日電

地緣政治因素加劇美中貿易競爭、中國大陸面臨經濟下行風險等因素干擾下，台灣的銀行、保險證券等金融三業對大陸的曝險金額逐步降低。金管會統計至今年首季，金融三業對陸曝險1兆零371億元(約317億美元)，較去年同期、上一季皆呈衰退，預期對陸曝險金額今年將跌破兆元關卡。

金融業從2018年中美貿易戰起，大陸經濟下行風險升溫、台商轉戰東南亞市場後，就開始逐年降低對陸曝險，每年約以千億台幣減速下滑，對大陸市場全面縮手。

以今年首季金融三業對陸曝險季減約142.5億元來看，若依此速度，可能今年曝險金額就會跌破兆元水位大關。

金融三業中，首季意外以證券期貨投信業、季減8.6%最大。證期局官員解釋，今年首季有一家期貨大陸資訊子公司（勝元期信息科技）解散清算，解散清算後約1.56億元資金匯回台灣，使證券期貨投信業對陸曝險降低。

這也是首見台灣期貨解散清算大陸資訊子公司，意味「不玩了」，目前僅剩兩家期貨大陸資訊子公司。3月底期貨商對陸曝險降到0.95億元。

此外，首季證券商也減少對大陸財務性投資，對陸曝險降到90.42億元、投信顧維持26.89億元，首季證券期貨投信對陸曝險118.26億元，季減8.6%、年減8.3%。

至於壽險業首季對陸曝險724億元，季減6.5%、年減幅高達32%。保險局主秘古坤榮說，主因是大陸經濟下行、地緣政治風險升高所致；產險業則早從去年1月起，對陸曝險已「掛蛋」至今。

首季台灣國銀對大陸曝險也降到9528.6億元、已連12跌，季減0.85%、年減10.4%或1,105億元，其中又以授信年減989.86億元最多、投資年減278.76億元，曝險占淨值比也降到22.1%，曝險額和占比同步下探史上新低。

銀行局副局長童政彰說，國銀對陸曝險一路破底，是因大陸經濟成長放緩、大陸債務及房地產風險仍高，使國銀對大陸授信及投資案件持保守態度。

合計金融三業首季對陸曝險1兆零371億元，和上季底1兆零513億元相比，季減1.4%；較去年同期1兆1831億元減少幅度12.3%。

證券 投資 保險

上一則

熊本打造日本竹科 新任知事提議台積設第三座晶圓廠

下一則

霧鎖金馬 有人繞道福州飛台灣 民眾籲制定霧季交通辦法

延伸閱讀

連陸客都不愛去香港了 陸媒：情懷不能一直當飯吃

連陸客都不愛去香港了 陸媒：情懷不能一直當飯吃
五月天陷假唱疑雲半年 官方調查還清白

五月天陷假唱疑雲半年 官方調查還清白
賴清德就職演說 如何釋善意

賴清德就職演說 如何釋善意
中國大陸12船闖金門水域 首度多船種聯演

中國大陸12船闖金門水域 首度多船種聯演

熱門新聞

龍海同記食品公司負責人李彥廷涉嫌進口「蘇丹紅辣椒粉」，今被雄檢起訴。(本報系資料照)

台名廚「詹姆士」也受害 進口蘇丹紅辣椒粉犯罪手法曝光

2024-05-09 00:10
家樂福示意圖，非本文當事地點。 (聯合報系資料照片)

台灣家樂福水果區「機器快削鳳梨」 客讚快速又衛生

2024-05-10 19:50
職場示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vojtech Okenka）

「妳的學歷太超過了」 留美博士媽媽回台灣 成功重返職場

2024-05-10 00:00
有網友在TikTok分享，好市多嘉義店大批人潮，湧向棧板擠得水洩不通，原本堆滿的ARIEL洗衣精貨架一放到地上，瞬間被蜂擁而上的民眾搶購一空，狂搬景象讓網友驚呼「太瘋狂！」。(記者魯永明／翻攝TikTok畫面)

這款洗衣精一落地瘋搶秒殺 好市多嘉義店允改限購

2024-05-03 22:58
詐騙集團利用老人家的孤獨感、好說話等各種洗腦手法，被害人的女兒表示，詐騙集團洗腦她的父親，「你也應該讓你女兒不要這麼辛苦賺錢」，專挑老人家弱點。示意圖，圖中人物與新聞無關。(本報資料照片)

詐騙LINE股票群組手法駭人 她泣訴76歲父親如何被騙走一間房子

2024-05-09 20:00
余苑綺丈夫陳鑒因涉嫌當詐團車手頭被捕，遭法院羈押禁見進入台北看守所。圖／聯合報資料畫面

開銷巨大入不敷出 行騙抽2%佣金...余天女婿估得手近百萬

2024-05-07 15:20

超人氣

更多 >
紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親

紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親
存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元

存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元
12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲

12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲
南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫

南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫
川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光

川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光