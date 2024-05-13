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學者：台海表面無事 隨時有戰爭危險

台灣新聞組／台北13日電
蔡英文執政8年，學者認為她將兩岸關係推到非常低的低點。(本報資料照片)
蔡英文執政8年，學者認為她將兩岸關係推到非常低的低點。(本報資料照片)

2016年1月16日，蔡英文總統在勝選之夜國際記者會上宣告，任內她將致力確保兩岸關係維持和平穩定的現狀。蔡總統做到了嗎？淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山認為，今天兩岸表面上看起來無事，其實隨時都有戰爭的危險。

上海東亞研究所副所長包承柯更指出，蔡英文執政這八年將兩岸關係推到非常低的低點，賴清德若在這樣的低點上再走向更低點，那就是衝突了。

年初賴清德勝選後，各界對未來4年兩岸關係看法基本也都趨於悲觀。然而，4月10日中共總書記習近平在會見前總統馬英九時卻表態稱，大陸將採取更有力措施積極推動兩岸交流交往交融。大陸相關部門隨後即透過與國民黨立委會面的場合，相繼釋出重啟兩岸觀光、恢復台灣文旦柚輸陸等善意。對此，學者指出，這是由於當前中共對台工作基本方針仍是「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一進程」。

4月陪同馬前總統登陸訪問的政大東亞所名譽教授邱坤玄表示，「馬習二會」上，習近平還強調「中華民族」的概念。在民進黨拒絕大陸「中華民族」論述下，未來4年兩岸關係不會有根本的改善。但邱坤玄仍建議賴政府看清現狀，在可「操之在我」的部分放寬民間交流，如鬆綁兩岸觀光、學術等專業交流，並在合適的項目開放大陸產品進口。

廈門大學台灣研究中心主任陳先才表示，現階段兩岸關係已陷入困境，雙方交流應該要先恢復，這不僅符合兩岸民眾利益，對兩岸關係也有正面影響。但如果賴清德繼續走蔡英文「倚美謀獨」的老路，兩岸對抗仍將持續下去。

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