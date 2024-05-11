中國大陸12船闖金門水域 首度多船種聯演

5艘大陸海警船及7艘大陸公務船9日聚集金門海域巡航。（取自央視網）

海巡署金馬澎分署9日通報，有5艘大陸海警船及7艘中國大陸公務船聚集金門海域。大陸官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」10日報導，這12艘船隻當時正以「商漁船碰撞事故」為模擬場景，演練漁業安全救援，這也是大陸多部門多船種首次在金門水域開展演練。

根據報導，在福建海事局牽頭下，大陸海警、海監、漁政、救助等多部門，9日共同在金門水域開展「安海2024」漁業安全救援演練。演練在金門島南方面向台灣海峽的料羅灣進行，共有12艘船舶、210多名人員參與演練。

報導指出，演練以商漁船碰撞事故為模擬演練場景，協作展開救援演練，進行長時間多項目演練，包含險情接報及應急響應、落水人員搜尋救助、獲救人員轉移等項目。

報導並釋出獨家影片，影片中，大陸海事人員透過對講機表示：「這裡是中國海事海巡06編隊，在此執行演練任務，『無關船舶』請離開」。與此同時，搭配的畫面上出現了台方海巡船的船隻。

陸媒報導稱此次演練是以商漁船「碰撞事故」為模擬場景。今年2月14日，大陸1艘「三無」快艇 闖入金門海域，在躲避台方海巡取締過程中翻覆釀成2死，台方海巡承認過程有「擦撞」。大陸國台辦則把此案定調為「惡性撞船」。此事件至今懸而未決，兩岸協商陷入停滯。

而大陸海警也是在214陸船翻覆事件後，宣布在金廈海域開展常態化執法巡查行動。

根據海巡署金馬澎分署9日通報，這是大陸海警船與其他大陸公務船首次同時航入金門海域。這也是大陸海警船5月以來第4度組成編隊航入金門水域。

正值五二○總統就職前夕敏感時機，大陸在金門海域的動作頻仍，引發關注。陸委會副主委詹志宏9日在例行記者會上答對岸喊話，不要用這種挑釁行為與任何藉口，來破壞兩岸之間的和平局勢跟現狀。