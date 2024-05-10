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新聞眼／大陸惠台多箭齊發 看賴政府如何接招

記者 廖士鋒
準總統賴清德。(台總統府提供)
準總統賴清德。(台總統府提供)

準總統賴清德10天後就任，兩岸關係未來走向備受關注。中國大陸除持續以其機艦對台施壓，也透過福建的兩岸融合發展示範區多項惠台政策對台招手，最新的「福馬同城通」卡就是一例。

中國大陸全國政協主席王滬寧今年2月在對台工作會議上定調，內容皆聚焦「融合發展」，最受關注的是福建對台措施。福建省委書記周祖翼3月底在該省對台工作會議上就要求今年要在兩岸融合發展新路上「邁出更大步伐」，發揮「愛拚才會贏」精神，推動配套政策、重點項目落地落實。

經過前總統馬英九、立法院國民黨團總召傅崐萁先後率團訪問後，中國大陸端出的兩岸旅遊政策都聚焦在福建省；福建也同步揭露兩岸融合發展「十三條」，而近日引起爭議、向台灣連江縣民眾推出預儲300元人民幣「福馬同城通」卡，就是其中之一。

昨天，福建平潭又推出「兩證」互認，並積極推動兩岸海上客運復航。還有即將在月中舉行的福州年度涉台經貿活動「海峽兩岸經貿交易會」，官方議程已宣告將舉行「第七次福馬磋商會」，並將發布「建設福馬『同城生活圈』相關政策」。

自去年9月中共中央發文支持福建建設兩岸融合發展示範區以來，大陸已有16個中央部委與機關端出13份政策文件，福建各地對台推出融合發展措施，未來只會更加多元且具體。

這些涉及台灣民眾在陸享有權益的諸多惠台舉措，已對台灣形成一定壓力。陸委會坦承個人申領「福馬同城通」卡未明確觸犯法規、領取大陸「居住證」也不違反「兩岸條例」，如何應對大陸新一波促融措施下的兩岸新局，將是賴清德政府上任後的一大考驗。

賴清德 馬英九 國民黨

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