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金門釣客滯陸海警船逾40天 藍委：正辦停役解套

特派記者廖士鋒／北京報導
立法委員陳玉珍27日向媒體透露，金門軍職釣客正辦理停役程序，盼為此解套。（記者廖士鋒／攝影）
立法委員陳玉珍27日向媒體透露，金門軍職釣客正辦理停役程序，盼為此解套。（記者廖士鋒／攝影）

3月18日金門軍職胡姓釣客漂流到大陸已被留置超過40天，金門縣立委陳玉珍27日向媒體表示，該釣客仍在大陸海警船上，其正在辦理停役程序，希望能解套。

國民黨立委團訪陸的陳玉珍，27日中午在北京接受媒體訪問時，就此案表示，該釣客目前正在辦理「停役」程序，希望能夠解套。她表示，這位金門鄉親「他的身分很快就應該會變成不是現役軍人」。如果不是現役軍人，「事情可能就會比較好處理，現役軍人當然就稍微複雜一點」。

陳玉珍強調，來傳達相關資訊後，回去會跟家屬再來溝通，陸方已表態，如果家屬願意可以先讓家屬探望。

陳玉珍透露，這名軍職釣客仍在大陸海警「船上」，沒有入境。她還指出，陸方將這位釣客安頓得很好，而自己在兩邊（兩岸）協助溝通，有時很多事比較複雜，希望溝通後能讓案情更簡單、「人趕快回去」。

今年3月18日凌晨兩位釣客被大陸海警救起，其中一人先行交給金門，但胡姓釣客被大陸指為隱瞞身分。國台辦發言人兩度指出「仍在核實了解中」。

今年2月14日，一艘大陸漁船在金門被查緝時因碰撞翻覆導致兩位大陸漁民死亡，兩岸談判15輪破局，迄今兩人遺體仍在金門。

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