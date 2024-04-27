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傅崐萁率藍委訪陸：和平破冰 與高層有「重要會見」

台灣新聞組／台北27日電
國民黨立法院黨團總召傅崐萁（前排右七）26日率領16名黨籍立委一同赴陸，午搭乘長榮航空BR716航班前往北京，同行的立委有羅明才、陳雪生、鄭天財、徐欣瑩、陳玉珍、鄭正鈐、王鴻薇、林沛祥、廖先翔、張智倫、邱鎮軍、游顥、盧縣一、黃仁、翁曉玲、林倩綺。(記者季相儒／攝影)
國民黨立法院黨團總召傅崐萁（前排右七）26日率領16名黨籍立委一同赴陸，午搭乘長榮航空BR716航班前往北京，同行的立委有羅明才、陳雪生、鄭天財、徐欣瑩、陳玉珍、鄭正鈐、王鴻薇、林沛祥、廖先翔、張智倫、邱鎮軍、游顥、盧縣一、黃仁、翁曉玲、林倩綺。(記者季相儒／攝影)

國民黨立院黨團總召傅崐萁昨率16名藍委啟程訪陸，傅定調此行是「和平破冰之旅」，盼降低仇恨，讓兩岸能夠全面恢復交流、兩岸和平重新回春，把台灣農產品行銷到中國大陸，更歡迎大陸的團客、自由行能再次走進台灣。大陸國台辦昨天通知駐京台媒今天下午集體赴北京人民大會堂採訪，傅崐萁與大陸高層有重要會見。

傅崐萁昨率國民黨立委羅明才、陳雪生、鄭天財、徐欣瑩、陳玉珍、鄭正鈐、王鴻薇、林沛祥、廖先翔、張智倫、邱鎮軍、游顥、盧縣一、黃仁、翁曉玲、林倩綺出發赴陸；傅崐萁表示，國民黨團這次代表台灣新民意到大陸訪問，希望國會最大黨此次和平破冰之旅，讓八年中斷的兩岸關係恢復，台灣人民熱愛和平、自由、繁榮，更需要安定，台灣海峽更需要和平。

傅崐萁表示，花蓮大地震後面臨空前危機，產業可能破產，要有新的客源跟活水，不做良善溝通，大陸更不可能開放陸客來到台灣，兩岸觀光斷線，花蓮是慘中之慘，不只是花蓮，台灣百工百業都生活得非常艱困，因為台灣不是只有IT、科技產業，95%的就業人口都在製造業、觀光業、服務業及基層勞工農漁業，現在兩岸不只觀光斷線，台灣的農漁產要銷到大陸也非常困難。他願為台灣人民鋪路。

大陸國台辦昨天通知駐北京的台媒，傅的採訪行程包含今天（27日）上午到小米汽車工廠、北京高級別自動駕駛示範區創新運營中心參訪，下午於北京人民大會堂有重要會見。

28日上午傅一行赴大陸文旅部與海關總署博物館，下午與台商、台青座談。

金門立委陳玉珍向媒體透露已準備一套「金門說帖」，希望開放陸客到金門，再者是金門跟大陸很近，常有漁權問題，希望雙方有對話平台，最後她提到金門人在大陸置產有約3萬個單元，希望可讓金門合作社到大陸設點服務金門鄉親。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日已表示歡迎傅崐萁到訪，並強調大陸願意秉持兩岸一家親的理念，「與島內有關方面共同努力，為台灣同胞特別是基層的民眾謀利造福」。

民進黨發言人吳崢昨正告傅崐萁，若與中國官方有協商協議，甚至就立法院修法議程做交換意見，恐牴觸現行法律，也踩到民主與國安紅線。

吳崢呼籲中國有自信地與台灣人民託付的民選合法政府交流，而不是在有政治前提之下與在野黨私下協商。

觀光 國民黨 花蓮大地震

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