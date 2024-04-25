兩岸旅遊鬆綁露曙光 陸釋善意：將積極推動

兩岸觀光旅遊重啟露曙光，大陸國台辦表示，將採取積極措施推動包括旅遊在內的兩岸交流合作。圖為參團旅遊民眾在桃機航廈集合。（記者黃仲明／攝影）

中共總書記習近平 日前在與前總統馬英九會面時提出，「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」。對於兩岸旅遊交往議題，國台辦發言人朱鳳蓮昨日進一步明確表示，將採取「積極措施」推動「包括旅遊」的兩岸交流合作。旅遊業界認為，這是非常有善意的訊號，關鍵將在5月20日準總統賴清德就職後的回應。

朱鳳蓮昨日上午在記者會上指出，目前兩岸交流合作「在島內仍存在一些人為的阻力和障礙」，相信只要兩岸同胞共同努力排除障礙，兩岸交流合作會迎來光明前景，她宣布，「我們將採取積極措施推動包括旅遊在內的兩岸各領域的合作」。

朱鳳蓮也表示，民進黨當局至今沒有解除「禁團令」、沒有開放大陸居民赴台交流，「只有消除這些阻礙，才能為兩岸旅遊和人員往來恢復正常創造有利條件」。

針對國台辦關於兩岸旅遊重啟最新說法，陸委會昨日沒有任何回應。全國商總名譽理事長賴正鎰則表達「樂見其成」，他並說，希望台灣今天就能立即宣布恢復團客赴陸旅遊，讓兩岸自由行與團客全面恢復，回到兩岸八年前的觀光 交流盛況。

台灣海峽兩岸旅行交流協會理事長姚大光指出，現在除習近平在馬習會先釋出訊號，國台辦也出面重申，這已經非常有善意，業界多正面看待，就看五二○後民進黨政府態度。兩岸人民不通非常沒道理，不管是哪一方先有動作，業界都殷殷期盼盡快有進度。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽認為，台灣政府強調兩邊能對等開放，希望的是方向一致性，但未必要同步性，因為在兩岸政府互信不足情況下很難做到。現在大陸釋出善意，台灣政府若能把握這次做出回應，兩岸僵局就有機會慢慢化解。

習近平日前在「馬習二會」中曾表示「我們熱誠邀請廣大台灣同胞多來大陸走一走，也樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」。大陸國台辦主任宋濤本周一在會見兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄一行時強調，習近平的談話「展現了增進兩岸同胞福祉利益的真情實意」，他並指大陸將「全面貫徹落實習近平重要講話精神」。

陸客來台高峰時期曾達一年418萬次，但去年來台大陸人士剩22萬人次。陸客自由行是在2019年8月被大陸片面宣布暫停，僅海西地區赴金馬澎自由行在同年9月重啟，其餘兩岸觀光旅遊措施都因2020年初新冠疫情，受兩岸各自的邊境管控影響而暫停迄今。

台灣政府原規畫春節後恢復國人赴陸團體旅遊，但2月初又以大陸片面宣布改變M503航路運行方式宣布暫停。立法院國民黨 團總召傅崐萁近日將帶領數名國民黨籍立委訪陸，討論兩岸旅遊重啟等議題，朱鳳蓮昨也表達歡迎傅崐萁率團到訪。