兩岸茶融合 台灣茶人方六合情牽湖南白沙溪

辰龍關旅遊度假區內的「碣灘茶古茶樹」。（圖／本報系湖南沅陵傳真）

鈞澤園是湖南白沙溪茶廠的茶園，茶園坐落在雪峰山脈東北端，傍山臨水，享資水之秀美，納山川之靈氣。來自台灣高雄的茶人方六合，長期從事茶產業相關工作，活躍於兩岸茶界。2007年起定居益陽，即在此茶園致力推動將兩岸茶文化進行融合，並不斷發揚益陽安化黑茶文化。

白沙溪茶廠的前身，是湖南省白沙溪茶廠 （國有），是一家集茶葉生產（加工）、銷售、茶文化傳播、旅遊為一體的省級龍頭企業，連續14年上榜大陸全國茶葉行業百強企業。「白沙溪」品牌更於2009年被評定為「中國黑茶標誌性品牌」，入選為「2010年上海世博會世博十大名茶」，成為2010年上海世博會聯合國 專用茶、2010年上海世博會湖南館特許禮品茶。

白沙溪茶廠是展示安化獨特地域文化、山水旅遊文化、安化黑茶歷史文化與神奇製作工藝的重要窗口。2019年11月，獲批為湖南省對台交流基地，持續精心策畫交流活動，不斷完善基地自身規畫建設，成為了兩岸交流互動的重要平台。

湖南沅陵生態環境優越，產茶歷史悠久。唐代陸羽《茶經》中提及的「無射山」經考證，在沅陵境內。沅陵碣灘茶是湖南省懷化市沅陵縣特產，也是湖南十大名茶，歷史悠久，在唐代時被列為貢茶而盛極一時。由於生態環境良好，碣灘茶鉛含量極低，屬無公害有機綠茶。

關於沅陵碣灘茶，有一個傳說。相傳唐高宗第八個兒子李旦，因皇位之爭被其母武后貶到辰州（今沅陵），流落在胡家坪胡員外家，與員外之女胡鳳姣產生了感情。武后退位，李旦當上皇帝，即唐睿宗。李旦稱帝後不久，便差人接胡鳳姣入京。官船由辰州東下，途至碣灘，鳳姣品嘗到碣灘茶，覺得甜醇爽口，十分欣賞，便帶回朝廷，賜文武百官品飲，大家都讚不絕口。此後，碣灘茶就被列為貢茶。