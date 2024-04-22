新聞評論／蔡不播種和平 國安團隊留任何用？

吳釗燮（後）內定國安會秘書長，蔡英文總統（前）搶先「宣布」人事，引起朝野對未來國安決策的疑慮。（本報資料照片）

蔡總統宣布下任國安會秘書長與外長名單，外界質疑她將繼續指點江山。無風不起浪，外媒報導「賴清德延用蔡總統國安團隊，釋放讓美國安心訊號」，隔天蔡英文就對著外賓「宣布」人事。難怪引起朝野對未來國安決策的疑慮。更讓民眾疑惑的是，這個一再拉高台海危機的團隊，除了看顧務實台獨工作者讓美國安心，還有什麼非留不可的理由？

內定的國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄及國安局長蔡明彥，都是「國不安」紀錄創造者。吳釗燮是冠軍的斷交部長；顧立雄是歷經裴洛西 訪台、蔡總統訪麥卡錫及金門陸船事件等三次危機的國安會秘書長；蔡明彥任內對國人認知作戰達到極致。尤其大選時，以「國安官員」為名抹紅在野黨的假消息氾濫，製造社會不安對立，但從不見重視「資訊戰」的國安局正視聽。

蔡總統自詡維護台海和平從不挑釁、不冒進。但四年來，台海未曾穩定。美國兩任眾院議長都為中共 製造藉口，海峽中線在裴洛西訪台後被中共抹去；總統配合麥卡錫的抗中秀訪美，引發解放軍藉演習擴武到台灣東部，台方腹背受敵失去防禦縱深。全力配合美國第一島鏈抗中，台灣成為刺蝟島，催進解放軍武統時程，軍備競賽使台灣未來財政必須犧牲民生投入備戰。

當台灣因外交誤判，失去軍事防線，國安團隊作了什麼補強對策？沒有。更可議的是，為抵禦武統接受美方指導提升軍備，但下愈多訂單，延宕交貨的清單也愈拉愈長，甚至趕不上美國研判中共犯台的時間，主戰的國安團隊有何因應方案？沒有。

讓人不解的是，民進黨已在大選保住政權，國安團隊還藉金門事件引燃兩岸主權衝突，為抗中保台添柴煽火，並大內宣美國將有五艘航母馳援。結果航母不僅沒來，反而中共海警船在金馬水域常態執法，台方治權被沒收。連金防部要對廈門實彈演習，也被美國喊卡。前線國防與公權力被剝奪，國安團隊根本沒從前兩次台海危機學到教訓，最近又發布五二○前五天在烏坵朝福建莆田實彈演習。這是向北京及國際釋放什麼訊號？

台灣備戰尚未達標，進入看守期的蔡總統卻對兩岸問題強勢演出。除升高金馬海域緊張，國安團隊在前總統馬英九 訪陸時，發動一系列認知作戰，以「國安官員」名義透過外媒及綠媒每日釋放假消息，捏造馬習二會時地，抹紅馬英九接受矮化接待，並稱「情資顯示」中共密謀藉馬習會打擊美日菲峰會，破壞區域和平。

總統府表示尊重馬英九行程。倘若蔡總統有心在下台前緩和兩岸關係，為何容許綠色網軍伸黑手潑髒水，引導仇中民粹？諷刺的是，蔡政府慣以「國際民主同盟」之名抗中，但美國國務院對馬習二會表態「支持降低緊張並改善兩岸關係的步驟」。相比美國對金門事件冷淡，國安團隊豈非又誤判情勢？

國安團隊留下許多傷害台海和平的爛攤子，不只金門事件無法善後，從國家經濟發展來說，最嚴重的困局就是被擋在CPTPP等區域經濟組織門外，攸關傳統產業與服務業出路的ECFA與貿易壁壘、兩岸觀光都無解。危機全被高官藏在黑箱裡，若賴總統還是任由同一批人粉飾太平，對大陸遞來的橄欖枝吐口水，兩岸能有撥雲見日的轉機嗎？

地緣政治風向改變，台灣既被綁在反中前線，又淪為美中共管對象，放在餐桌上成為雙方的菜單。蔡總統畢業前，若無法打開兩岸機會之窗，取得自主管控風險的空間，這個「國不安團隊」還有何延續的正當性？