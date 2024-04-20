北京1天2度施壓 學者估520前還有後手

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，五二○之前北京對台會持續施壓。（本報系資料照片）

準總統賴清德 五二○就職倒數一個月，中國大陸昨天上午先是民航局宣布啟用M503銜接航線，傍晚又由商務部 宣布認定原產於台灣的「聚碳酸酯」（PC）存在傾銷。一天之內，大陸對台連出兩招施壓，學者表示，五二○之前，北京還會持續對台施壓，「不會只有這樣子」。

大陸民航機啟用W122、W123航路向東銜接M503航路。網站「軍情與航空」主編施孝瑋指出，如今從福州、廈門起飛的民航機，等於對著台灣飛來，接近中線才轉上M503，當然增加台方監控負擔，但民航機的起飛地點、飛行航路、航管通話、無線電詢答器訊號，都是公開資訊，辨識不算太難。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，馬政府時代透過向對岸交涉，將M503向西移，和海峽中線的距離擴至26公里，提升台方辨識緩衝時間。如今航路回到距中線僅7.4公里，且民航機自W122、W123往東接上M503，轉向半徑稍大就易越過中線，甚至可能飛入國軍在中線以東畫設，用以訓練與監控解放軍的限航區。使中線進一步被淡化，也形同以技術手段，否定台方依自身法律所畫設的限航區。

揭仲並表示，此舉不排除是在賴清德上任前一個月的下馬威，顯示北京持續緊盯未來的賴政府。且由於陸方早在今年1月30日就預告啟用航路，對區域情勢衝擊有限，也不會對近日趨緩的美中關係造成太大影響。

淡江大學戰略所助理教授林穎佑指出，由於大陸是國際民用航空組織會員，從灰色地帶結合法律戰，讓國際接受「一個中國」政策。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳說，五二○之前北京對台會持續施壓，作為會是「先軟後硬」。軟的時期已過，包含在大陸兩會之後釋放出和緩訊息，也體現在4月初前總統馬英九 登陸。隨著五二○到來，北京不可能持續和緩，否則豈不是樂見賴清德上台，或是對五二○就職演說還存有期待跟幻想。

張五岳表示，包含文攻武嚇、灰色地帶、外交打壓、經貿脅迫措施都是可能祭出的手段，北京會開始升高壓力，但不至於失控。