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綠知中派鄭文燦將掌海基會 賴清德對陸釋友善訊號

記者周佑政／台北18日電
政院副院長鄭文燦傳將任海基會董事長。(本報資料照片)
政院副院長鄭文燦傳將任海基會董事長。(本報資料照片)

準總統賴清德五二○就任，據了解，肩負兩岸民間交流重任的海基會董事長一職，賴清德已鎖定行政院副院長鄭文燦出任，也獲得鄭文燦首肯。對於此一人事布局，兩岸相關人士認為是賴清德釋放兩岸對話交流訊號，對此，鄭文燦以簡訊回覆記者，「春暖花開比較重要」。

兩岸外交關係是賴清德新政府的重中之重，賴清德鎖定民進黨內兩岸立場相對溫和的鄭文燦執掌海基會，對賴政府而言，是向對岸釋出務實交流的友善訊號。而對鄭文燦個人來說，在桃園市長卸任、歷經立委輔選失利及學倫問題重創政治聲望後，到海基會任職，一方面能發揮所長，另方面也是沉潛養晦，伺機「再起」。

賴清德兩岸人事布局，現任海基會副董事長邱垂正可望出任陸委會主委，邱、鄭在兩岸立場上，向來都主張兩岸應對等對話、務實有序交流，陸委會海基會這樣的人事安排，一定程度上也是傳遞，未來賴政府希望兩岸重啟對話的友善訊號。

鄭文燦是現任中華港澳之友協會會長，前總統陳水扁執政時期，鄭也曾擔任海基會副秘書長，民進黨內認為，鄭文燦執掌海基會是合理且適當的安排。賴清德的人事布局，除了沿用蔡英文總統國安團隊，讓美方放心，對中兩個最重要的位子，陸委會、海基會，用「知中派」的邱垂正、鄭文燦，反映美國希望兩岸對話的期待，達到雙重保證的效果。

熟悉兩岸事務的政府人士指出，鄭文燦自2018年3月起擔任中華港澳之友協會會長，也於2022年順利連任。長期以來，港友會是陸委會推動台港、台澳民間交流的重要平台，鄭文燦擔任會長後，為了不讓陸委會增加公務預算的負擔，屢次透過港友會成員自主募款，推動台港澳交流。

兩岸人士表示，鄭文燦在民進黨內屬於「知中派」，始終對兩岸之間健康的交流樂觀看待。鄭文燦曾在扁政府時期擔任海基會副秘書長，當時海基會預算不足，鄭文燦也曾協助海基會對外募款，過程順利；五二○新政府上台後，如果由鄭文燦出任海基會董座，是適當且合理的安排，對兩岸健康有序的交流會有幫助。

據了解，鄭文燦在擔任桃園市長時，也高度重視兩岸民間交流，許多中國大陸的專業交流團體，想要來台參與城市交流，而相關團體向陸委會接洽時，都指名要與桃園市府交流。

賴清德 民進黨 預算

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