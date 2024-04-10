馬英九登陸 不卑不亢陳述中華民國史觀

前總統馬英九一行於4月3日上午前往廣州黃花崗七十二烈士墓拜謁。（記者廖士鋒／攝影）

前總統馬英九 第二度登陸參訪，各項行程安排是否過於屈從中共 史觀，很容易被各界放大檢視。事實上，在中共執政的中國大陸，眾多涉及近現代史的展館出現「第一次國共合作」、中共「領導抗日民族統一戰線」等展覽內容，本就不奇怪，而馬英九雖說是「客隨主便」，一路上仍堅守住不卑不亢的立場。

在此行到訪的孫中山先生故居、黃花崗七十二烈士墓以及黃埔軍校舊址，這三處對中華民國 的創建都有非凡意義，馬英九也多次情緒激動，表達對「拋頭顱，灑熱血」革命精神的敬畏與推崇。

從年代來看，黃花崗烈士墓中並沒有中共黨員，因為中共是在黃花崗之役後10年才成立，馬英九的論述集中在「113年前，國父孫中山先生領導同盟會在黃花崗起義」，才有後來推翻清朝政府，「創建民國」，結束幾千年君主專制的辛亥革命，這些說法強調的是中華民國的由來。

在孫中山故居，馬英九也提到「國父孫中山先生」，指其帶領的革命「向全中國人民許下自由、民主、均富，走向民族共和、一統中國的承諾，讓人民興奮與感動」。其實，創立一個「自由、團結、均富、統一的中國」，不僅是我方曾有的《國統綱領》前言所載，更是現行國民黨黨章的第一條內容。

在廣州黃埔軍校舊址參訪時，馬英九注意到其「深咖啡色」裝潢，直呼這跟去年在武漢看到的某處（此處應指鄂軍都督府）、南京總統府一樣，都是深咖啡色。並指自己在「總統府」、「我當了八年了，都是深咖啡色」。馬英九不是「顏色控」，他的這番表述其實是要呈現中華民國從辛亥革命到定都南京，再到遷台至今的「一脈相承」。

關於國軍在對日抗戰中的角色，馬英九在北京盧溝橋旁的抗戰紀念館特意強調：「正面戰場是國民黨、敵後戰場是共產黨」，並指出這是抗戰勝利60周年時中共總書記胡錦濤的講話，說這「很精彩」，顯然也是有意為近年來中共官方在紀念抗戰時刻意忽略國軍貢獻「平反」，只是表述沒有曾親歷八年抗戰的已故前行政院長郝柏村來得強烈。

不過馬英九提到「現在的年輕人多半不知道，當年我國到底為二戰勝利與世界和平做出了多大的貢獻」，這裡的「我國」不言而喻。就像他在抗戰館再次提到《開羅宣言》「就是條約」一樣，這份文件強調東四省與台澎必須「歸還中華民國」，潛台詞仍是相同的。

在抗戰紀念館，馬英九還向解說員「導覽」了不少抗戰故事，如李月美報國、日軍「百人斬」罪行等；而登上八達嶺長城時，馬英九率師生高聲唱了連解說員都不會唱的抗戰歌曲《長城謠》，無疑都是顯示中華民國在抗戰上的話語權。

值得一提的是，面對解說員介紹加入共產黨的黃埔一期學生左權在抗戰中犧牲，以及同樣犧牲的中共黨員趙一曼留給兒子的家書，馬英九眼眶泛紅，並未因為對方黨籍而冷漠以對，這呈現馬英九在感性的表達上，不因黨派之見而抹煞其他同樣在抗戰中犧牲的殉國者。