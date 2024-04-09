馬英九會北京市委書記：綠不敢廢ECFA

前總統馬英九(右)8日在北京飯店與中共北京市委書記尹力會面。(圖／馬英九基金會提供)

前總統馬英九 昨天傍晚在北京飯店會見中共政治局委員兼北京市委書記尹力，尹力主動表示北京市願意為台灣地震 提供協助；馬英九再度強調九二共識重要性，因為有此共同政治基礎，才能擱置爭議、共創雙贏。

馬英九先稱讚尹力任職四川與福建期間，有效控制疫情 ，繼而提到自己參訪抗戰館、盧溝橋「深有所感」，1937年7月7日國民革命軍第29師與日軍發生衝突，被視為「中國8年抗戰」全面爆發的起點，即七七事變。面對日本軍國主義侵擾，中國百姓奮起抵抗，卻發生慘絕人寰的南京大屠殺，他強調中國人必須自立自強，才不會任人宰割。

就兩岸關係，馬英九表示兩岸之間存在歷史遺留下錯綜複雜的關係，也有交流往來所遺留的事務性問題，但因為過去兩岸有「九二共識」作為共同政治基礎，堅決反對「台獨」，才能擱置爭議、擁有互信、共創雙贏。他強調，「在我任內，兩岸簽署了23個協議，實現三通直航，讓兩岸人民都受惠」，尤其是ECFA，「即使是民進黨政府也不敢貿然廢止，再次顯現了兩岸人民在經貿、生活上的實際需要，是政治切割不開的」。

尹力則提到4月3日台灣大地震，除了表示慰問，更強調北京市願意提供必要的幫助和協助。他還指出，長期以來，「馬先生」堅持九二共識，反對台獨，為推動兩岸關係和平發展、深化兩岸交流交往作出了重要的貢獻。

隨後雙方進行晚宴，約莫7時10分才先後離開北京飯店。之後馬英九前往「冰絲帶」、「鳥巢」參觀。預計今日上午赴八達嶺長城參訪，下午則到北京大學與師生交流。