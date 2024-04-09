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馬英九會北京市委書記：綠不敢廢ECFA

特派記者廖士鋒／北京9日電
前總統馬英九(右)8日在北京飯店與中共北京市委書記尹力會面。(圖／馬英九基金會提供)
前總統馬英九(右)8日在北京飯店與中共北京市委書記尹力會面。(圖／馬英九基金會提供)

前總統馬英九昨天傍晚在北京飯店會見中共政治局委員兼北京市委書記尹力，尹力主動表示北京市願意為台灣地震提供協助；馬英九再度強調九二共識重要性，因為有此共同政治基礎，才能擱置爭議、共創雙贏。

馬英九先稱讚尹力任職四川與福建期間，有效控制疫情，繼而提到自己參訪抗戰館、盧溝橋「深有所感」，1937年7月7日國民革命軍第29師與日軍發生衝突，被視為「中國8年抗戰」全面爆發的起點，即七七事變。面對日本軍國主義侵擾，中國百姓奮起抵抗，卻發生慘絕人寰的南京大屠殺，他強調中國人必須自立自強，才不會任人宰割。

就兩岸關係，馬英九表示兩岸之間存在歷史遺留下錯綜複雜的關係，也有交流往來所遺留的事務性問題，但因為過去兩岸有「九二共識」作為共同政治基礎，堅決反對「台獨」，才能擱置爭議、擁有互信、共創雙贏。他強調，「在我任內，兩岸簽署了23個協議，實現三通直航，讓兩岸人民都受惠」，尤其是ECFA，「即使是民進黨政府也不敢貿然廢止，再次顯現了兩岸人民在經貿、生活上的實際需要，是政治切割不開的」。

尹力則提到4月3日台灣大地震，除了表示慰問，更強調北京市願意提供必要的幫助和協助。他還指出，長期以來，「馬先生」堅持九二共識，反對台獨，為推動兩岸關係和平發展、深化兩岸交流交往作出了重要的貢獻。

隨後雙方進行晚宴，約莫7時10分才先後離開北京飯店。之後馬英九前往「冰絲帶」、「鳥巢」參觀。預計今日上午赴八達嶺長城參訪，下午則到北京大學與師生交流。

馬英九 地震 疫情

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