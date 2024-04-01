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馬英九會宋濤：兩岸和平穩定 對全世界也有巨大意義

特派記者廖士鋒／深圳即時報導
前總統馬英九（左）1日晚間在五洲賓館深圳廳與大陸國台辦主任宋濤會面。（記者廖士鋒／攝影）
前總統馬英九（左）1日晚間在五洲賓館深圳廳與大陸國台辦主任宋濤會面。（記者廖士鋒／攝影）

前總統馬英九1日下午在深圳五洲賓館與大陸國台辦主任宋濤會見，馬英九表示，自己任內達成兩岸堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎，這是兩岸得以攜手向前行的重要關鍵要素，「無論外在環境形勢如何變化，誰都不會改變」，並也提到了「求同存異」、「擱置爭議」的內容。

馬英九致詞時首先提到，去年自己率團訪問大陸取得積極正面的成果，宋濤在湖北、湖南跟上海三度款待，讓他感受到兩岸之間的血濃於水，同氣連枝的感情。馬英九還提到去年7月大陸5所高校的師生回訪台灣，所到之處受到台灣民眾熱烈真誠歡迎，「更重要的是他們在台灣活動的畫面傳到大陸電視，也造成轟動」。

馬英九強調，兩岸關係要和平穩定，才能確保兩岸人民的福祉，以及達到中華民族的最大利益；世界上戰事頻仍，兩岸的和平穩定不只是造福兩岸，也對全世界有巨大的意義。

他指出，兩岸有共同的歷史、文化、血脈，兩岸人民同屬中華民族、都是炎黃子孫，「我任內達成兩岸堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎，這些都是兩岸得以攜手向前行的重要關鍵要素，無論外在環境與形勢如何變化，絕對不會改變」。

尤其是「九二共識」，馬英九表示這是兩岸當年運用智慧，擱置爭議、求同存異、共創雙贏，才達致難能可貴的共識，奠定了兩岸共同的政治基礎，也改變了往後兩岸關係發展的方向。2008年到2016年這八年，世界上沒有人認為兩岸會有戰爭，這就是「九二共識」功能最佳的體現。

最後馬指出，維繫兩岸關係和平穩定發展方向是台灣社會的普遍主流看法，「這次選舉結果也證明了這一點」。去年的兩次互訪也相當成功，減少了兩岸這七年多來的緊張與對立，也讓國際社會注意到，「兩岸不是一定要兵戎相見，也有透過交往達成和平的可能」。

先發言的宋濤則指出，很高興在深圳與馬英九和各位見面，「首先我轉達習近平總書記對馬英九先生親切的問候」，歡迎馬英九再次率團來大陸參訪。他指出，去年馬英九先生率團大陸祭祖交流、尋訪先烈遺跡、追憶抗戰歷史、緬懷抗戰英烈，開展青年交流，兩岸各界都給予廣泛好評。隨後馬英九又邀請大陸高校回訪，兩岸青年深入交流互學互鑑，增進了相互的了解。

宋濤強調，馬英九為兩岸關係的和平發展所做的努力和貢獻「我們高度贊賞」。並指出兩岸同胞是一家人，家和萬事興，一家人就應該常來往，多聯繫，理應交流合作、融合發展來推進扶持。「我們兩岸是中國人，就應該攜手打拼，共同承擔起振興民族的責任」，也向來到大陸的學生說，「你們來到大陸，跨越的是海峽，要了解大陸，跨越的是時空」，期盼他們用心親眼體會大陸經濟社會發展的成就，感受作為一個中國人和民族復興的自豪感。

馬英九發言到一半，提到九二共識時，大陸官方就開始對媒體清場，後續會見的內容，僅有馬辦向媒體宣布，現場媒體並無法得知。

馬英九 習近平

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