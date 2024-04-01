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解放軍攻台蔡英文將落跑？ 路透：中國共產黨製造假消息散播

編譯盧思綸／即時報導
路透委外研究披露，有關台灣總統蔡英文遭遇中共武攻將搭機落跑的未經證實報導出自中國共產黨控制的管道，再由官媒反覆傳播，目的是打擊台灣2024年總統大選。(路透)
路透委外研究披露，有關台灣總統蔡英文遭遇中共武攻將搭機落跑的未經證實報導出自中國共產黨控制的管道，再由官媒反覆傳播，目的是打擊台灣2024年總統大選。(路透)

路透報導，路透委外研究披露，有關台灣總統蔡英文遭遇中共武攻將搭機落跑的未經證實報導出自中國共產黨控制的管道，再由官媒反覆傳播，目的是打擊台灣2024年總統大選。

路透委由非政府組織台灣資訊環境研究中心（IORG）最新分析揭露，網路謠傳總統蔡英文一旦遭遇中共武攻將搭美國飛機落跑，甚至繪聲繪影描述蔡英文已經幫一票親友準備好VIP逃亡通道，相關未經證實的報導出自中國共產黨控制的管道，目的是打擊台灣2024年總統大選。

IORG分析2021年4月到2024年1月13日期間的文章和影片指出，有關蔡英文遭遇台海衝突將落跑以及台灣軍事演習是在幫蔡英文預演逃跑，這些消息都是由中共於2021年6月放出，而消息一出，其他官方新聞平台迅速複製轉傳。

對此台灣當局一再強調此為不實報導。

當局並未公開一旦國家遭遇衝突，元首將如何應對。路透無法獨立核實任何逃亡計畫的真實性。

IORG發現超過400則未經證實的報導描述台灣軍事演習，包含漢光演習，是在為蔡英文棄守台灣預演，目的是打擊執政民進黨

對此，中國國台辦回應路透置評表示，IORG的研究包含「捏造和惡意意圖」的指控，還說中國是民進黨「認知作戰」的受害者，企圖透過假訊息宣傳影響輿情，指控民進黨打造假訊息供應鏈，傷害兩岸同胞情感。

蔡英文 中共 民進黨

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