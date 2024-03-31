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外殼、馬達會洩密？蔡政府「去紅化」 台陷無人機空窗期

記者侯俐安／台北31日電
隨著「禁陸令」提升，台灣正陷入無人機空窗時代。圖為準總統賴清德（右）日前參觀亞洲無人機AI創新應用研發中心。（本報資料照片）
隨著「禁陸令」提升，台灣正陷入無人機空窗時代。圖為準總統賴清德（右）日前參觀亞洲無人機AI創新應用研發中心。（本報資料照片）

準總統賴清德產業之旅日前到亞洲無人機AI創新應用研發中心，現場展示能搭載輕型飛彈的無人機螺旋槳驅動馬達，出現「Made in China」字樣引起騷動，行政院長陳建仁要大家「不用大驚小怪」。而本報系進一步調查發現，隨著政府提升對「禁陸令」、「去紅化」的重視，台灣正陷入無人機空窗時代。

無人機群飛表演、森林大火救災、防治紅火蟻噴藥、監測橋梁或化製車等，近年公部門使用無人機範圍愈來愈廣，但隨著蔡政府上任後「去紅化」，2019年，時任行政院長蘇貞昌任內發布「資通安全責任等級分級辦法」，所有屬於大陸廠牌者，無論原產地在台灣、大陸或第三地，都列入限制範圍；過去公部門普遍使用的來自深圳的「DJI大疆無人機」封存入庫，各單位向美日購買，或尋找國產無人機。

過去一年，多個部會採購無人機流標不斷。農業部農試所、農委會林業及自然保育署、原能會核研所、海委會海巡署、台電及多個大專院校採購無人機都曾流標，有些單位甚至連開標都無法。

一名政府部門採購人員指出，去年6月，政院再次發函各部會重申各公務機關使用資通訊產品時，無論「軟體、硬體或服務」，都不得使用大陸廠牌，所謂「大陸廠牌」認定，卻變得無限上綱，就算是國產無人機廠商，但若有「陸製零組件」也難過評審關。

另一個政府部門採購部門人員指出，過去原本都有一家美國廠商得標，但去年被檢舉有大陸零件後，也不敢投標。他舉例，無論是外殼、馬達、SIM卡，只要是陸製，就都不行，遍尋無人機廠商，「要嘛不願來投標，不然就是開出天價。」

禁止使用大陸產品最合理化的說詞就是「資安」，但資安的核心是伺服器，在行政院要求之下「禁陸令」卻無限上綱，例如陸製馬達，既不可能洩密又非獨門，選擇性價比較優的大陸產品，沒有不用之理；難不成是連銅線、磁粉、螺絲、外殼，都不得用？

民進黨把資安當成反中的工具，將有一絲「染紅」的無人機都排除採購在外，行貿易壁壘之實，卻沒有任何配套措施，開給部會可以採購的「白名單」，不是價格高過數倍甚至十倍的歐美廠牌，否則就是軍用規格，但有採購需求的部會卻沒有獲配同等增加的預算

無人機國家隊出現陸製馬達，面對藍委追問是否有資安疑慮，行政院長陳建仁卻叫大家「不用大驚小怪」，蔡政府近年禁了所有陸製資通訊產品和零件，究竟是誰把資安無限上綱？又是誰在大驚小怪？

資安 賴清德 預算

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