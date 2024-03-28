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駁陳建仁「台獨」說法 馬英九基金會：台灣不是國家

記者鄭媁、屈彥辰、廖士鋒、陳政錄／台北28日電
馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，台灣不是國家，是屬於中國（中華民國）的一部分。（本報資料照片）
馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，台灣不是國家，是屬於中國（中華民國）的一部分。（本報資料照片）

前總統馬英九即將第二度到訪大陸，行政院長陳建仁日前呼籲，若有馬習二會，希望馬能在習近平面前主張「台灣是主權獨立的國家」。馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天表示，陳建仁的言論是台獨主張，違反中華民國憲法。台灣不是國家，屬於中國（中華民國）的一部分。

蕭旭岑指出，去年馬英九訪陸，陳建仁也裝模作樣呼籲了差不多的東西，但是當馬英九在大陸真情流露談中華民國，陳建仁則裝沒看見，這次又講了奇奇怪怪的「台獨」言論，低估台灣人的智商，馬英九絕無可能幫民進黨和陳建仁傳達他們的台獨主張，當前台灣最大的危機，就是民進黨不遵守中華民國憲法，嘴巴講維持現狀，卻暗地裡走台獨路線，又不敢光明正大地修憲，這癥結不解決，台灣會一直亂下去。

馬英九4月1日將率團訪問中國大陸，國民黨副主席夏立言昨天在中常會表示，馬英九現在雖無黨職，但在兩岸情勢緊張，能率團訪陸，要給予高度肯定，預祝此行平安順利，馬英九正值青年節之際出訪，又率領20名青年同行，對歷史傳承具有象徵意義，也有助兩岸交流溝通，增進彼此了解。

對於可能的「馬習二會」，夏立言表示，馬英九在任總統期間，於2015年11月7日和中國大陸國家主席習近平，在新加坡進行平等尊嚴交流的「馬習會」，此行若能夠再遇見老朋友，這是人之常情，國民黨表達樂見。

馬英九 中華民國 夏立言

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