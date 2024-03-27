柯文哲：馬訪陸有一定高度 有些事情總要有人做

民眾黨主席柯文哲表示，馬英九有一定的高度，基於對等尊嚴的原則，不會反對他訪問中國大陸。(中央社)

前總統馬英九 4月即將訪問中國，民眾黨主席柯文哲 昨天說，馬英九有一定的高度，基於對等尊嚴的原則，不會反對他訪問中國大陸，自己則沒有訪問大陸的計畫，「不要為了訪問而訪問，目前我沒有這個計畫。」

民眾黨立法院黨團昨舉行例行晨會，柯文哲會後接受媒體聯訪時表示，馬英九要訪問中國大陸，「他有一定的高度」，基於對等尊嚴的原則，「我不會反對他去」，有些事情還是要有人做。

另外，國安局前局長陳明通前天舉行新書發表會，大談新竹市前市長林智堅 的論文抄襲案，直指此案是「世紀大冤案」。柯文哲則說，陳明通怎麼還敢出來，現在躲起來就好了，哪壺不開提哪壺，當年就只有林智堅、行政院副院長鄭文燦的論文被撤銷。

柯文哲批評，陳明通做錯就做錯，搞到國家沒有是非，副總統賴清德也是台大畢業，是否要出來評論一下此番言論，台大已經直接打臉陳明通，「我們也是台大畢業，我都覺得很尷尬，怎麼還有人在媒體上...。」

媒體報導，國安會前秘書長丁渝洲主張要有終戰指導，退輔會副主委李文哲則呼籲不要逢中必反。柯文哲則說，丁渝洲是專業素養很高的軍人，自己也有看過他的文章，其實開戰不難、終戰才難，就像俄烏戰爭不小心打起來，打了兩年不知道怎麼停下來，對於優秀的戰略家來說，不是思考怎麼開戰，而是萬一打起來怎麼結束。