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馬英九、習近平可望二會 學者：有助降低兩岸關係緊繃

記者林宸誼／台北即時報導
前總統馬英九下周將再度訪問中國大陸，是否會有「馬習二會」備受關注。圖為2015年新加坡馬習會前，馬英九與大陸國家主席習近平進場前向媒體記者揮手。（本報資料照片）
前總統馬英九下周將再度訪問中國大陸，是否會有「馬習二會」備受關注。圖為2015年新加坡馬習會前，馬英九與大陸國家主席習近平進場前向媒體記者揮手。（本報資料照片）

前總統馬英九4月赴中國大陸可望促成「馬習二會」，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，馬英九登陸對兩岸關係和平發展的氛圍會有積極正面的幫助，但對兩岸恢復談判協商、對兩岸關係總體格局則很難有直接而明顯的影響。

張五岳在接受本報訪問時指出，明年是馬習會十周年，大家原以為明年才會有「馬習二會」，對於為何北京選在今年就促成「馬習二會」，張五岳解讀原因有三：

首先大陸方面對於去年馬英九首次登陸，是正面看待的；其次台灣選舉已落幕，準總統賴清德即將上任，今年台灣沒有什麼大選，台灣內外部的政治的干擾比較少。

第三從北京的角度來看，自從國民黨前主席連戰之後，北京始終找不到一個可以宣誓其對兩岸關係重大主張的平台，「北京認為馬英九是一個適當的平台」。

張五岳提到，今年台灣大選後，不管是中共全國政協主席王滬寧2月在中共中央對台工作會議談話，還是中共總書記習近平在全國兩會期間講話，都沒有因台灣選舉結果而改變其對台政策方針。甚至諾魯斷交，以及近期大陸漁船在金門水域翻覆造成兩死，也沒有影響兩岸互動。

他預期，北京在兩會後到520前，對台工作會採取所謂的「先軟後硬」，偏軟的部分就是透過兩會當中的講話，以及包括這次邀請馬英九登陸。

他強調，觀察北京對台政策一定注意三點：首先是北京向來強調要牢牢掌握對台工作的主導權跟主動權；其次是確保兩岸關係和平發展；第三，堅決反對台獨，同時要堅定不移地推進兩岸和平統一這一歷史進程。

從這三點來看，張五岳稱，馬前總統登陸對兩岸關係和平發展的氛圍一定會有積極正面的幫助。而透過這一場合，北京也能對內部有所交代：在對台工作上還是取得了一定程度的進展。

但他也指出，馬英九此行不是代表國民黨，也不是去推動黨際交流，且跟當年當年馬習新加坡會面時，馬英九仍具總統身分也不一樣，所以也只能對降低兩岸關係的緊繃或對立有一定的幫助，對兩岸恢復談判協商、對兩岸關係總體格局，則很難有直接而明顯的影響。

馬英九 全國兩會 中共

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