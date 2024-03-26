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馬英九訪陸 府「尊重行程規劃」 藍白看好交流

台灣新聞組／台北26日電
前總統馬英九。(本報資料照片)
前總統馬英九。(本報資料照片)

前總統馬英九4月1日將訪問中國，總統府發言人林聿禪表示，總統府已收到馬英九的出訪申報，府方尊重馬英九個人行程規畫，後續將洽相關單位，就此行的安全等事宜，給予必要協助。

馬英九基金會執行長蕭旭岑25日表示，應中國大陸方面邀請，前總統馬英九將於4月1日至11日，率領青年學子，赴廣東、陝西與北京，參訪中華文化歷史景點與企業，也將偕同青年學子訪問中山大學、北京大學，讓兩岸學子進行交流。

國民黨立委賴士葆表示，兩岸關係緊張，馬英九的高度絕對有特別意義，可降低雙方敵意。

民眾黨立院黨團副總召黃珊珊表示，馬英九訪陸已經不是新聞，不管是要去做什麼交流，「我覺得都是尊重他的選擇」，對於希望兩岸和平的民眾來說，應該都希望不要發生衝突，多溝通當然是好事。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，國民黨永遠有赴中參訪團，令人匪夷所思，盼別一再違反台灣主流民意，「馬英九前總統就到中國去好好替台灣宣示主權。」

陸委會日前舉行諮詢委員會議。在月初大陸召開全國「兩會」及金廈海域風波持續等背景下，有陸委會諮詢委員認為，中共總書記習近平對台灣內部「愛國統一力量」抱有期望，沒有對台動武的理由，但仍須防範「非意圖性的意外」發生，並注意大陸提出「新質生產力」經濟統戰影響力。

陸委會主委邱太三在該諮詢會議上表示，大陸「兩會」相關報告與言論顯示，維持內部穩定仍是中共當前施政主軸；台政府兩岸團隊行事穩健。

有諮委提到，在法律戰方面，應持續關注中共推動台海「內海化」作為，及透過灰色地帶操作加強執法，逐步改變台海現狀。

就大陸當局提出發展「新質生產力」，有諮委認為，大陸是以創新主導為主軸，主要為因應美中科技戰，企圖在新能源、新材料等領域打破美日主導的供應鏈，迫使台商必須選邊站；未來應注意「新質生產力」對台經濟統戰的影響力。

另有諮委提到，中共軍事預算續創新高，目的在達成2027年建軍百年目標，發展高科技武器及培養高素質人才，發展「新質戰鬥力」，提升新興領域戰略能力（海洋、航太、網路和ＡＩ科技等）；不過，解放軍存在內部貪腐、「虛假戰鬥力」等問題，將影響軍力發展。

馬英九 中共 兩會

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