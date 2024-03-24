23條生效旅遊風險增？台交長籲別去香港 港府斥政治操弄

交通部長王國材。(本報資料照片)

香港 基本法23條「維護國家安全條例」23日起生效，台國安局長蔡明彥日前示警台灣民眾赴港旅遊風險增；交通部長王國材則直說，若真有類似行為，民眾便不要去了。港府 對此表示，「對這些以虛假、歪曲事實及危言聳聽言論散播恐懼的政治操弄，予以強烈譴責」，並特意點名澳洲 及「中國台灣地區」等地。

交通部長王國材表示，現在旅客除了自由行外，還有團客，都可以到香港，基本法23條的立法也讓民眾要非常小心，這部分會透過陸委會、觀光署提醒國人，若是這麼嚴格限制更要小心，有類似行為，民眾就不要去了。

陸委會副主委兼發言人詹志宏21日則提到，建議若要赴港交流、舉辦活動，一切要公開透明，先將台方活動內容讓當地主管部門知道，以利順利進行。他也呼籲港府，應以保障自由與人權為重，確保一個讓人安心經商、旅遊、交流的正常與友善環境。

港府22日晚間透過新聞稿表示，針對澳洲及「中國台灣地區」等地對《維護國家安全條例》的虛假錯誤言論，包含假借所謂外遊提示，誣衊抹黑「條例」生效後，赴港風險增加，「無須意圖亦可能觸犯法例」等，表示強烈譴責。

港府發言人表示，「條例」清楚訂明構成有關罪行的元素和刑罰，執法部門亦是根據證據、嚴格依照法律，以及按有關人士的違法行為採取執法行動，並非是指稱的隨意拘捕。並稱「一般旅客不會從事危害我們國家安全的行為和活動，不會誤墮法網。」

港府發言人還提到，近日包括美國、加拿大及日本等個別國家及一些境外組織繼續就「條例」作出毫無事實根據的批評，無視立法獲強大民意支持，且有利香港經濟發展和人權保障，企圖誤導公眾，應予譴責。

港府發言人表示，「強烈敦促這些別有用心的國家、地區和組織等停止干預屬於中國內政的香港事務，企圖禍亂香港的伎倆都絕不會得逞。」