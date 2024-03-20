「蔡英文不去我們去」…立委規畫5月16日登太平島

前總統陳水扁、馬英九任內，皆曾登上太平島宣示主權，若蔡最後未登島，將是2000年首次政黨輪替後，第一位未曾踏上太平島的元首。(本報資料照片)

「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」將舉行完工啟用儀式，蔡英文總統是否登太平島，引發關注。國民黨 立法院黨團昨天公開呼籲蔡總統，以實際登島宣示我在南海主權。立院外交及國防委員會召委馬文君已規畫，5月16日赴太平島考察官兵生活設施及戰備情形，「不管蔡總統去不去，我們自己去」。

前總統陳水扁 、馬英九任內，皆曾以元首身分登上太平島宣示主權，倘蔡英文最後未登島，將是2000年首次政黨輪替後，第一位未曾踏上太平島的元首。

針對在野黨呼籲蔡總統登島，有涉外人士表示，在北京於南海單邊升高區域情勢的情況下，若有國家元首前往，形同參與升高區域情勢的作為，只會讓北京得利。另一方面，亦有蔡總統之所以不登太平島，背後因素乃美方施壓的說法。

行政院長陳建仁昨天說，太平島及其附近海域，確實是屬於中華民國 領海範圍，但是最近中方對於這一個區域做了一些騷擾，台灣會跟世界上理念相同的國家一起來努力，確保這一個地方的穩定。他呼籲中國一定要在區域和平穩定上一起努力。

國民黨主席朱立倫則表示，太平島是中華民國的領土，作為中華民國總統，當然要到領土看一看、關心支持在地海巡官員等；陳水扁、馬英九都去過，相信蔡總統沒理由不去，這是作為國家元首，對自己領土的維護和宣示應該做的。

國民黨立法院黨團副書記長羅智強駁斥不具名的涉外人士言論，指民進黨立委如許智傑、陳冠廷都曾表示樂見蔡總統登太平島，這些人是迎合中共、讓中共得利嗎？太平島是台灣的主權、領土，捍衛主權、捍衛領土是政府的責任，是蔡總統的責任，放任涉外人士放話，打民進黨的立委，不敢去就說一聲，不用找涉外人士放風聲。他也反問，「陳水扁登島是中共同路人嗎？」要求蔡政府「不要再扣紅帽」。

羅智強說，美對南海有立場，台灣尊重，但不等於台灣要自我矮化放棄主權；捍守立場可爭取更多國際尊重，美國有立場，中華民國也有立場，立場有牴觸，不等於不能聲張台灣主權，相信美國會諒解。