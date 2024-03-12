睡不著覺vs.未見緊張 該信誰？恐怕輪人民睡不好了

國防部長邱國正日前聲稱，兩岸情勢已緊張到「瀕臨戰爭」狀態。(本報資料照片)

國安局長蔡明彥11日列席立法院外交及國防委員會被問到兩岸情勢，結論是「無戰爭一觸即發情資」。國防部 長邱國正數天前卻在同一場合表示，兩岸敵意螺旋不斷升高，萬一擦槍走火，就可能起戰端，坦言「睡得不好」。一個兩岸情勢，兩個國安首長各自表述，到底該聽誰的？

邱國正軍人出身，聲稱兩岸情勢已緊張到「瀕臨戰爭」狀態是從「軍事」著眼， 解放軍 有無足夠實力發動攻擊，要「料敵從寬」，從一個癥候去推演可能發生的七、八種狀況，強調「軍人要了解政治而不干預政治」，沒有政治層面考量。

放到實際作為，解放軍機、艦頻頻挑戰海峽中線，讓國軍疲於應付，近距離遭遇漸成常態，此外，無人機、空飄氣球 、海警船等頻繁越過金、馬前線禁止、限制海域及海峽中線的「灰色地帶」攻勢，國防部還因此修改了「第一擊」規定， 前線官兵、海巡稍有不慎，拿捏不好「捍衛主權」或「血氣之勇」分寸，確實有擦槍走火釀成戰爭可能，歷史殷鑑，比比皆是。邱國正緊張、睡不好，其來有自。

諷刺的是，蔡明彥在立法院說的兩岸情勢，同樣是從「軍事」出發，指國安局與國防部嚴密監控台海情勢，尤其軍事動態，透過各項情監偵系統與國際友盟，針對陸方會否於現階段武力犯台的意圖與相關動作，密集討論後，得到沒有情資顯示台海情勢緊張情勢持續升高或有任何違常情況、五二○前不會有戰爭結論。

蔡明彥的談話綁定「國防部」，卻不知他看到的情資是不是比邱國正看得更多、更廣，讓邱國正的「料敵從寬」反而顯得是「窮緊張」。

蔡明彥是國際戰略學者、兩岸及外交事務專家，他公開說沒有情資顯示兩岸情勢升高，或許並非無的放矢。只是，蔡明彥、邱國正分掌國家安全重要事項，時不時要碰面、開會討論當前局勢， 向公眾傳達的兩岸情勢卻是「睡不著覺vs.未見緊張」，如此南轅北轍，人民到底該相信誰？恐怕要輪到人民睡不好了。