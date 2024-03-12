CNN主持人札卡利亞：台灣從全球最危險 變得更危險

CNN人氣時事評論家札卡利亞，在CNN網站上發表最新評論文章「全世界最危險的地方變得更危險」。(取自Facebook@Fareed Zakaria)

美國有線電視新聞網（CNN）節目主持人札卡利亞（Fareed Zakaria），10日在「台灣：未竟之業」（Taiwan: Unfinished Business）特別報導中，探討圍繞台海兩岸的複雜歷史和當前緊張情勢；他同時在CNN網站上發表最新評論文章，題為「全世界最危險的地方變得更危險」。

據台北中國時報報導，札卡利亞為美國著名印度 裔記者、作家，是CNN時事評論節目主持人，著有《後疫情 效應—CNN「札卡瑞亞GPS」主持人給世界的10堂課》。他在「全世界最危險的地方變得更危險」中指出，台灣議題是美中關係核心，需要妥當管理而非急著解決，美中台三方應持續對話，避免誤解和誤判。

札卡利亞表示，中國立定統一台灣的目標，曾相信時間站在他們那邊，可以等待，但如今台灣在政治發展上已走上截然不同道路，也愈來愈堅定不想要統一，這勢必讓大陸領導人習近平覺得時間已不再站在他那邊，或許應該盡快行動。對美國及其亞洲盟邦來說，武力奪取台灣則無法被接受。華府大致願接受中國對台灣的主張，前提是不以脅迫手段來實現。

另據中央社報導，札卡利亞撰文指出，對各方而言只要不改變實際現狀，有關台灣的政策一向容許各種對未來的假想，許多台灣人只想維持現狀，照常過日子。他還提到，民進黨 今年1月連續3次贏得政權，但值得注意的是民進黨只拿下4成選票，其餘6成則由無意台獨的兩名在野候選人瓜分。

他指出這意味問題需要管理而不是解決，而且中國和美國政府都必須非常謹慎，台灣是地球上不該容許出現霸道言詞和挑釁行為的地方之一。

札卡利亞最後寫道，有一件事很明確：如沒妥善處理這些緊張局勢，衝突演變成戰爭，將會是三方皆輸的局面，全世界也肯定會蒙受災難性後果，盡可能將問題留待以後，並希望不會乍然引爆。