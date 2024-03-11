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兩岸關係急凍 陸客陸生赴台銳減

記者廖士鋒、陳宥菘、林則宏／台北11日電

中華民國總統馬英九執政那8年，無疑是兩岸自1949年之後僅見的大交流年代。以陸客為例，在最顛峰時期的2015年，曾有超過418萬名陸客來台，並助推當年台灣的境外旅客人數首次突破1000萬人次。

陸客來台必遊之地就是南投日月潭，且必定要到玄光寺前刻有「日月潭」3個大字的石碑前拍照。由於當年陸客實在太多，常為了搶拍照而發生口角，這塊景觀石也因此被戲稱為「吵架石」，日月潭管理處甚至因此再增設7座景觀石，滿足拍照需求。

然而，2014年3月18日爆發的「太陽花學運」後，2016年政黨輪替，加上2020年新冠疫情爆發，兩岸人員往來大幅倒退。

2021年，來台大陸人士僅1萬3267人次。即便疫情解封後的2023年，也只恢復到約22.6萬人次。國民黨主席大陸事務部主任林祖嘉說，這基本上就是回到2007年的情況，兩岸只剩下少數商務往來、探親以及極少數的學術交流。

不只人員往來急凍，陸生來台、兩岸雙邊投資與貿易同樣快速衰退。政大東亞所特聘教授王信賢指出，太陽花學運改變了兩岸關係發展的軌跡，特別是把年輕一代對大陸的態度具體化，並持續影響台灣整個世代。

優質旅遊發展協會理事長李奇嶽無奈地說，歷經三年疫情與疫後不開放的一年，陸客來不來其實也無所謂了，「因為該倒的、該離開的、該轉行的都走光了」，只不過少了一個重要的客源地，勢必拖慢台灣觀光業成長動能。

太陽花學運導致兩岸在各個領域逐漸「脫鉤斷鏈」，對台灣的衝擊不只是經濟損失，更有安全威脅。

兩岸往來減少、敵意升高的危害，在2月14日一艘大陸「三無」漁船在金廈海域翻覆事件中就明顯暴露出來。淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授趙春山說，在長期拒絕與大陸互動往來下，民進黨政府已沒有足以妥善應對兩岸突發事件的人才與能力。

日月潭 疫情 中華民國

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