陸兩會代表倡為兩岸示範區單獨立法 建議福建先試行

大陸兩會代表提倡為兩岸融合發展示範區單獨立法，建議福建省先行先試。圖為人大代表在休會期間步出人民大會堂。(本報資料照片)

大陸「兩會 」期間涉台動向備受關注，除了領導人的政策宣示外，涉台立法也正在醞釀。包含針對兩岸融合發展示範區，提出立法相關的提案。此外，大陸國防部 發言人吳謙昨天就兩岸關係表示，願以最大的誠意，盡最大努力爭取和平統一，但絕不會給台獨分裂行徑留下絲毫空間，共軍 將持續加強練兵備戰，堅決「打獨促統」。

去年9月大陸中央發布支持福建建設「兩岸融合發展示範區」意見的文件，福建省在年底宣告22項實施意見，並提出到2025年「兩岸融合發展示範區建設取得實質性進展，形成一批階段性標誌性成果」。

綜合大陸官媒法治日報、中國網等報導，人大代表、福建社科院副院長黃茂興領銜提出建議「為兩岸融合發展示範區立法」，他認為「示範區」建設涉及政治、經濟、社會、文化等方面，很多改革措施涉及諸多領域管理法規調整。從大陸的國家層面立法，通過系統性的放權授權，有利於示範區發揮更大改革自主權，及時解決建設中面臨的新問題。

「建議」提到授予大陸福建省人大及其常委會特殊立法權、為示範區建設作出框架性規定等。

政協委員、大陸中國道教協會副會長謝榮增也提案為「示範區」立法，他認為，當前兩岸關係處於關鍵時刻，鑒於對台工作特殊性和「服務祖國和平統一進程」需要，建議大陸全國人大為「示範區」建設單獨立法，支持福建省先行先試。

值得一提的是，指標性學者、大陸全國台灣研究會會長汪毅夫，去年底就曾撰文指出，官方「意見」顯示，從法律高度「提供法治保障」與在政策層面「制訂惠台政策」是並行並重的工作思路。他建議適時啟動「台灣同胞權益保障法」立法的前期工作。

不過大陸全國人大委員長趙樂際日前的報告並未提到今年立法工作有涉台內容，本屆人大五年期「立法規畫」也未專門針對台灣進行立法內容。

另據央視新聞報導，吳謙受訪指出，台灣是中國的台灣，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。「台獨是台海和平穩定的最大威脅，任何對台獨勢力的縱容和支持，都是對台海和平的破壞」。

他指控民進黨當局拒不承認一個中國原則和「九二共識」，堅持「台獨」分裂立場，勾連外部勢力謀獨挑釁，是台海局勢持續緊張動盪的根源。