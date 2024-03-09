台防長：無人機侵擾 視為陸第一擊 專家：畫清紅線

國軍「第一擊」界定改變，國防部長邱國正（右）說，無人機雖非槍彈，越界仍是侵擾，對方此舉也算第一擊。(記者潘俊宏／攝影)

針對台海情勢，國防部 長邱國正前天一番每天睡不好、提心吊膽，擔憂擦槍走火的說法引發議論。邱國正昨表示，不期望任何事情發生，軍人沒有考量政治，要看的是徵候，往下推展分析，並料敵從寬，國軍一定會讓民間安心；至於國軍「第一擊」界定改變，邱國正說，無人機雖非槍彈，仍是侵擾，對方此舉是第一擊，所以國軍把此說清楚；但外界擔憂兩岸恐更容易擦槍走火，國防部進一步說明，當敵軍機艦侵入我領海空，驅離未果，便可合法授權第一線指揮官，採取適當反制。專家肯定國防部說法，清楚畫下紅線，相信能減少中共可操作的灰色空間。

台海是否瀕臨戰爭引發關注，邱國正表示，不期望有任何事情發生，軍人要了解政治但不要去干預政治，所以考量事情沒有考量政治層面，要看的徵候和往下推展的狀況，敵方行動多，要一個一個分析比較排除，才得到結論。國軍戰時處理規定都有依據，一定有計畫，會掌握好狀況，讓民間安心。

國軍第一擊界定改變，邱國正說，是美國眾議院議長裴洛西 訪台後明確修訂執行，因為當時發覺有無人機在金門，台方沒有打，是礙於沒有依據，因此後來他扛了責任，很明確的講是國防部權責並且修訂。

邱國正說，以往認定對岸第一擊是指開砲、開槍，國軍才反擊，但現在發現有無人機、空飄氣球灰色地帶問題。金廈海域爭議事件限制水域等狀況，將納入國際武裝衝突法的交戰規則（ROE）討論，未來若有外來物逾越台方領空領海，警告後若不配合，會有應對方法。

國防部昨也說明，依據國際法規定，國家遭受外來武裝攻擊時，均擁有採取武力，進行自我防衛固有權力 （自衛權）。

此外，如敵軍機、艦侵入台灣領空及領海範圍，經辨證、攔截、廣播及驅離行動，若仍無法排除，基於國家對領土享有絕對主權，可合法授權第一線指揮官，採取適當方式予以反制，以維護國防安全。

至於內海臨界線問題，邱國正則說，內海12海里已是最後防線、不能退也無法再縮，24海里就要反應了。

針對兩岸情勢，行政院長陳建仁昨在立法院表示，中國大陸單方面破壞兩岸和平穩定現狀，台方態度是備戰才能避戰、能戰才能止戰。與此同時，也要維持兩岸溝通協調，兩岸對於維護台海和平穩定都有責任，政府也會加強和大陸對等的溝通，維護台海穩定。

對於邱國正的「提心吊膽」，民進黨 立院黨團幹事長吳思瑤昨表示，邱國正的談話是指當中國大陸對區域穩定造成破壞時，台灣有履行區域穩定義務，要強化國防。台方態度很清楚，備戰才能避戰、能戰才能止戰，持續強化國防戰力，是維護國家安全必須要做的事情，這才是邱國正談話重點，而非台海陷入危機。

國民黨團書記長洪孟楷則兌，民進黨應好好跟民眾交代清楚，現在兩岸面臨到什麼樣的問題，有沒有良好完整的溝通管道，因為兩岸的敵意螺旋逐漸上升，非常有可能造成擦槍走火的情況，這也是民眾最不願意看到的。他要求民進黨政府，應建立起兩岸溝通的管道，妥善來處理這樣的事件，民眾要的是真相，真相到底為何，民進黨政府要給好好交代。