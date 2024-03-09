翻船案 馬：兩岸需正常交流 但綠不知怎麼跟北京打交道

前總統馬英九8日出席陸委會前主委賴幸媛新書發表會，針對金門漁船翻覆事件，他指民進黨讓台灣陷入不必要的國安風險之中。(記者余承翰／攝影)

前總統馬英九 昨天出席陸委會前主委賴幸媛新書發表會，他在致詞時提到，民進黨 不了解兩岸交流有多重要，從金門漁船翻覆事件可見，即使失去兩條人命，民進黨還是不知道怎麼跟大陸打交道，讓台灣陷入不必要的國安風險之中，亦凸顯兩岸應盡快恢復正常交流的必要。

賴幸媛在2008年出任馬政府陸委會主委，任期4年5個月，是在任最長的陸委會主委，並成功建立陸委會與大陸國台辦的官方直接溝通機制「德立管道」。昨天在台北舉辦她自己的新書「鑄劍為犁：賴幸媛的兩岸談判秘辛」發表會，前總統馬英九到場「力挺」當時自己的人事任命。

談到當年邀請賴幸媛擔任陸委會主委的決定，馬英九表示，當時在國民黨 內引發很大的議論，「一直到現在也有人批評，但未引起共鳴」，因為看過賴幸媛在陸委會的表現，都覺得「我找對人了」。

馬英九說，2008年至2016年兩岸開創史無前例的和平與繁榮，簽署蔡總統反對的ECFA，這是兩岸關係邁向制度化的一大步。在他卸任總統前，兩岸每年往來人士向創下500萬人次新高，與對岸簽訂23項協議。沒有賴幸媛在主委任內打下的基礎，不會有這麼豐碩的成果。

馬英九談到金門大陸漁船翻覆事件表示，要拿出誠意、釋出善意、解決爭議，態度上面對問題，就事論事，面對家屬將心比心，有疏失就要道歉、該賠償就要賠償，這樣做很多問題都能解決。

賴幸媛致詞透露，有時夜深人靜她回到住處都會仰天大笑，「我開創性地、大膽地創建陸委會與國台辦官方直接溝通管道，高明的成功布局，獲得總統高度讚賞」，解決很多疑難雜症。她強調，「開大門、走大路」才是真正站在人民的兩岸政策，不能像現在的政府「空喙哺舌」（光說不練）。