陸委會喊兩岸降溫 但「一個銅板敲不響 須等待對岸」

陸委會主委邱太三7日赴立法院做業務報告並備詢。(記者陳正興／攝影)

陸委會主委邱太三和海基會董事長李大維昨天赴立院內政委員會做業務報告並備質詢，就兩岸局勢緊張。邱太三說，「我們當然是要降溫」，但一個銅板敲不響，須等待對岸，他呼籲中共應把握台灣選後的兩岸關係新局與契機，以開放理性的態度，重新建構兩岸的善意互信，推展良性互動的兩岸關係，共同促進台海與區域穩定繁榮。

面對藍委詢問，現在兩岸情勢升溫，陸委會如何和對岸溝通，邱太三就上述回應。他說，因為(兩岸)談判過程中各有所堅持，他們(中國大陸)可能因為政治敏感，將持續關注後續反應。

對於大陸去年底取消ECFA部分項目關稅減讓後，今年是否再有行動，李大維認為，ECFA是互利互惠，不是單方面，取消也可能造成連鎖反應，陸方會非常審慎處理，「我還是審慎樂觀」。

雖然邱太三稱兩岸要降溫，國民黨立委賴士葆昨天在國防委員會質詢時透露，北市文山區一帶選區的空軍數公頃閒置用地，憲兵近期開始搬進去，準備要成立一個500人的憲兵營，當地原是空軍不要用的空營地，現在憲兵車輛、槍械、砲彈、油料要進來，開始準備要打仗了嗎？

憲兵參謀長呂正方說，辛亥營區是配合新興兵力編成，進行規畫進駐。兵力規模不到一個營。國防部 長邱國正表示，軍方物資進駐，不是要打仗，不然槍砲就進駐了，憲兵會向地方報告，他會妥處。

國防部規畫軍隊進駐辛亥營區，也打亂地方發展規畫，當地文山區興昌里長吳融昊表示，去年底就有收到類似消息，確實有居民擔心軍隊進駐，未來若打仗，住家周邊會先成為戰場。

在野黨提出縮短陸配入籍年限也成立院攻防焦點。邱太三答詢表示，此案茲事體大，如同「潘朵拉的盒子」，會讓陸配、外配產生更多爭議，利弊得失要思考清楚再來推動。

無黨籍立委高金素梅質詢時表示，是否有任何數據可以支持陸配相比於外配更容易違反國安相關法律，「如果沒有，這就是假議題」，她又表示，陸配探親家屬依法不得在台居留(停留)超過6個月以上，未能使用健保 ，陸配70歲以上的家屬依親定居1年限額60人，浪費健保也是假議題。高金素梅直言，綠委若覺得不公平，為什麼執政8年不修改？

高金素梅指出，蔡政府2020年6月的「公民與政治權利公約」第三次國家報告提出，擬將陸配取得身分證年限調整與外籍配偶一致，過去8年民進黨 是立院多數黨，陸委會當時也參與報告撰寫，如今又改口，對蔡政府人權政策跳票感到非常錯愕。

民進黨立委黃捷則要求將陸配和外配適用的兩岸條例、國籍法對照討論。她說，若縮短陸配入籍年限，是否比照外配，要求陸配放棄「中國國籍」；或參考美、澳作法，讓陸配透過入籍儀式，宣誓效忠台灣；或要求陸配比照外配先考歸化考試？

邱太三回應，若要求陸配放棄國籍會讓整個法定流程再度調整，「茲事體大」，涉及憲法增修條文對兩岸的定位；至於具有政治性意涵的儀式程序，還需喬出共識。

邱太三表示，過去2012年、2016年兩次草案沒能通過，因為爭議大，很多問題糾結在一起，如「潘朵拉的盒子」，會讓陸配、外配權益產生更多爭議。他表示，要比較利弊得失，取得社會共識，不讓陸配成為關注甚至批評的焦點，陸委會將在生活、工作與社福上給予陸配充分照顧。