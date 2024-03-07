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大陸漁船翻船案 泉州市長憤慨 陸官媒迄未評論

台灣新聞組／台北7日電
大陸漁船在金門海域翻覆造成兩名漁民死亡，家屬5日要搭船返回大陸前，先到金門殯儀館向死者上香，一度掩面痛哭。(記者蔡家蓁／攝影)
大陸漁船在金門海域翻覆造成兩名漁民死亡，家屬5日要搭船返回大陸前，先到金門殯儀館向死者上香，一度掩面痛哭。(記者蔡家蓁／攝影)

大陸漁船在金門海域翻覆兩死案，兩岸歷經15場協商仍未能達成共識，福建泉州市長蔡戰勝昨日在北京受訪時，對台灣的處理做法表示「極其憤慨」。

中國全國人大6日舉辦福建省代表團會議，現場包括兩岸三地和日本媒體共百餘名記者都高度關注金門漁船事件。以人大代表身分出席的蔡戰勝會後受訪時表示，「我們一直秉持兩岸一家親的理念，我們在沿海多地設置多個設施，服務於海峽兩岸的漁民方便，特別是在沿海多地設置方便於台灣漁民的避風、供給、應急等設施」。

他指出，「反觀是台灣當局，以各種理由對大陸漁船進行暴力，無視大陸漁民的生命財產安全，我們對此行徑表示極其憤慨」。蔡戰勝是兩岸漁船談判失敗後，首度有福建地方領導幹部對此事表達看法。

此事爆發後，大陸網民群情激憤，不過，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，目前大陸官媒人民日報僅有一則報導，且未曾對此發表評論文章，顯示北京當局對此事的看法跟大陸網友存有很大的認知差距。從兩岸關係總體角度來看，雙方都無意將事件升高至軍事層面。

張五岳指出，自事件發生以來，人民日報只在3月1日報導國台辦主任宋濤會見國民黨副主席夏立言時批評了民進黨政府「草菅人命」，字數僅約300字，且迄今尚未針對此事發表過任何評論。

張五岳因此研判，這起事件會傷害到大陸人民的感情，會有群情激憤的情況，但還不至於升高到台海危機，或是讓金廈的對立情勢升高。

在金廈事件上，剛結束訪陸的國民黨副主席夏立言表示，國民黨此行沒說過一句話是逾越或附和任何人，民進黨甚至批評他們怎麼想來監督政府；國民黨作為立院最大反對黨，責任義務就是要監督政府的施政作為，他對民進黨的發言感到非常不齒，完全不了解民主政治真諦。

國民黨大陸事務部主任林祖嘉說，黨主席朱立倫行前有交代立場，除了表達遺憾、慰問，希望盡快查明真相，後續才能妥善處理；但很遺憾，最近幾天民進黨政府在國內的政治操作令人擔心，大陸國台辦公開對民進黨政府批評字眼非常強烈，民間及網路言語更為激烈，若無法妥善處理、完全忽視大陸政府和民情反應，是非常危險的。

夏立言表示，此行可確認國民黨和大陸當局是有效溝通聯繫的管道，中國大陸的台協共154個，國民黨會繼續溝通，不會因外界阻擾而停止。他也預告，未來會繼續訪問大陸，加強對大陸交流合作互動對話，增加台海局勢穩定。

林祖嘉表示，「我們覺得陸方還是希望維持台灣既有的交流溝通，希望和平統一、和平發展態勢沒有改變」。

夏立言此行前往廈門、廣州、東莞、深圳，經過長安到上海及崑山，最後從杭州返台。

國民黨 民進黨 夏立言

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