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日防衛廳前官房長：台灣不應期待日協防

記者陳熙文／台北6日電
亞太千里論壇邀請前日本防衛廳官房長、內閣官房副長官補，現任日本 NPO 國際地政學研究所所長柳澤協二進行專題演講。(記者曾原信／攝影)
亞太千里論壇邀請前日本防衛廳官房長、內閣官房副長官補，現任日本 NPO 國際地政學研究所所長柳澤協二進行專題演講。(記者曾原信／攝影)

日本防衛廳前官房長柳澤協二昨在台演講表示，不能苟同「台灣有事，日本有事」的觀點；他認為，一旦兩岸爆發戰爭，日本若協防台灣，可能面臨重大的損失，台灣不應該期待日本協防台灣。

兩岸共同市場基金會、亞太宏觀政策協會（籌備）昨共同主辦「亞太千里論壇：從日本看台灣海峽有事」，邀請到現任日本NPO國際地政學研究所所長柳澤協二發表演講；國民黨立委陳永康、行政院前院長江宜樺、前參謀總長李喜明等人均到場聆聽。

柳澤協二表示，日本自民黨副總裁麻生太郎去年8月訪台時提到，日本要有覺悟與美國並肩作戰來對抗中國；雖然他在麻生擔任總理時是其下屬，但他無法認同其觀點。

柳澤協二表示，「台灣有事」代表兩岸發生戰爭，美國將為了防衛台灣而參戰，到時可能必須使用日本基地，日本要不要答應？如果日本答應，日本就有可能遭到中國大陸導彈報復攻擊，不答應又可能違背日美同盟。他認為，這是最糟糕的兩種選擇，日本應當要去避免陷入這樣的難題。

柳澤協二強調，台日都應該避免陷入這樣的狀況，必須透過外交上的努力和對話來處理。

他指出，日本有時只會討論「嚇阻」（deterrence），但軍事層面的嚇阻只會造成軍備競爭，所以應討論「再保證」（reassurance），確保不會傷害其核心利益，對方或許不會想發動戰爭。

兩岸如果真的爆發戰爭，日本基於台日友好，真的會出兵協防嗎？柳澤協二認為，日本國內在情感上普遍應該是贊同日本協防台灣，但台灣可以期待日本最後做出協防台灣的決定嗎？他認為，面對戰爭的情況，最好是不要期待其他國家的協防、協助，就算日本民間有這樣的情感，與台灣可不可以期待是兩碼事。

日本 國民黨

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