我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐洲多國爆「鸚鵡熱」病例 至今5死 WHO籲養鳥多防範

不斷更新／「超級星期二」投票 川普在11州拿下勝選

怕被誤認同意和解 翻船案家屬拒收海巡署慰問金

記者蔡家蓁／金門6日電
海巡署金馬澎分署長陳泗川（左二）與金門紅十字會長洪國正（右一）一起登船致贈慰問金給家屬，但遭晉江紅十字會秘書長曹榮山（右二）二度婉拒。(圖／民眾提供)
海巡署金馬澎分署長陳泗川（左二）與金門紅十字會長洪國正（右一）一起登船致贈慰問金給家屬，但遭晉江紅十字會秘書長曹榮山（右二）二度婉拒。(圖／民眾提供)

大陸漁船在金門海域翻覆兩死案談判破裂，陸方家屬及代表昨集體返陸，海巡署金馬澎分署長陳泗川欲贈兩名罹難者家屬各10萬元人民幣，但因上面寫著「第一期慰問金」等字眼，陸方家屬怕誤解是接受和解而拒收。陳泗川解釋，這是海巡署的心意，跟正在談的賠償或撫慰金不一樣。

家屬昨返陸前先赴殯儀館上香，難掩哀傷，數度掩面痛哭，家屬團團長李朝暉說，15天過去了，台方依然沒有令人信服的說明，且謊話連篇，根本沒有誠意，家屬們也沒必要繼續留下，也不接受海巡署撫慰金。

家屬在1點40分登船準備返陸，海巡署金馬澎分署長陳泗川與金門紅十字會長洪國正原本要一起登船送每人10萬元人民幣，陳泗川想親自致贈，但陸方代表與家屬不讓陳進入船艙，要求陳轉交給洪國正，再由洪進入船艙交給家屬。

慰問金領據上提到「茲領到2月14日金廈水域事故，預先給付的第一期慰問金…」 等內容，陸方代表認為，簽署似乎就有「同意」雙方有共識，家屬深怕引起誤會，堅決拒領，現場氣氛一度尷尬。

洪國正說，有向陸方家屬表達，這是人道關懷，慰問金、安家費可酌情收下，但他們還是不收。陳泗川表示，雖然事情還沒有談成，但基於對家屬的關懷，還是代表海巡署致贈家屬慰問金，希望能在家屬們回去時至少解決一些目前困境，這是海巡署心意，跟正在談的賠償或撫慰金等不一樣。

對於下一次協商時間？陳泗川說，雙方還要再安排，後續會聯繫，把溝通管道建立起來，這事件一定會處理，不會因此而中斷，下一步也有保留聯繫管道，不希望談判協商的大門關閉。

上一則

國民黨選後變革 黃復興將走入歷史 盼找回年輕選票

下一則

黑白集╱立委應監督政府 綠委卻賣力監督韓國瑜

延伸閱讀

陸船翻覆案 海巡署長：怎可能沒影像 已交檢調

陸船翻覆案 海巡署長：怎可能沒影像 已交檢調
陸船翻覆案 海委會：執法遭扭曲 立委：資訊擠牙膏

陸船翻覆案 海委會：執法遭扭曲 立委：資訊擠牙膏
陸船翻覆案 管碧玲私訊「拔擢原民」 高金素梅：侮辱

陸船翻覆案 管碧玲私訊「拔擢原民」 高金素梅：侮辱
陸船翻覆案 陸方一度要求 海巡赴大陸訊問

陸船翻覆案 陸方一度要求 海巡赴大陸訊問

熱門新聞

知名網路電視盒「安博盒子」侵害著作權，新北地院27日判處台灣安博負責人黃博詮4年徒刑，台灣安博科處罰金台幣100萬元，並連帶賠償1億3250萬元。（本報資料照片）

盜60個電視頻道 購買者免費看 安博負責人關4年賠419萬

2024-02-28 13:28
史坦普估計，全球的晶片製造商的用水量，已經和擁有750萬人口的香港不相上下。路透

史坦普：台積電掌握此優勢 日後若面臨缺水狀況影響有限

2024-02-28 23:41
來自台灣的旅客劉小姐說，北京之行想看看長城、紫禁城。（記者廖士鋒／攝影）

禁團令解除首日迎台客 北京導遊：還是喜歡台灣團

2024-03-01 09:42
網友用AI技術KUSO小鴨生氣照，讓人笑說小鴨生氣是因為每天風吹日曬雨淋，沒領錢做白工。圖／取自高雄大小事

黃色小鴨告別高雄 網友KUSO生氣照笑稱「做白工」

2024-02-25 10:40
台灣前監察院院長錢復(左)接受中廣前董事長趙少康專訪。(取自趙少康臉書)

錢復爆馬英九天生對年長者反感 因馬父管教太嚴

2024-03-03 01:27
台積電日本熊本廠JASM今天開幕，創辦人張忠謀親自出席。中央社

張忠謀：AI需求不是幾千萬片產能 是要更多晶圓廠

2024-02-24 15:12

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈
不斷更新／「超級星期二」共和黨投票 川普12州勝選、海理搶下佛蒙特州

不斷更新／「超級星期二」共和黨投票 川普12州勝選、海理搶下佛蒙特州
轉運囉 三生肖3月中「遇百年難得財運」1類人事業愈滾愈大

轉運囉 三生肖3月中「遇百年難得財運」1類人事業愈滾愈大
X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出

X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出
Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠

Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠