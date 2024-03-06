怕被誤認同意和解 翻船案家屬拒收海巡署慰問金

海巡署金馬澎分署長陳泗川（左二）與金門紅十字會長洪國正（右一）一起登船致贈慰問金給家屬，但遭晉江紅十字會秘書長曹榮山（右二）二度婉拒。(圖／民眾提供)

大陸漁船在金門海域翻覆兩死案談判破裂，陸方家屬及代表昨集體返陸，海巡署金馬澎分署長陳泗川欲贈兩名罹難者家屬各10萬元人民幣，但因上面寫著「第一期慰問金」等字眼，陸方家屬怕誤解是接受和解而拒收。陳泗川解釋，這是海巡署的心意，跟正在談的賠償或撫慰金不一樣。

家屬昨返陸前先赴殯儀館上香，難掩哀傷，數度掩面痛哭，家屬團團長李朝暉說，15天過去了，台方依然沒有令人信服的說明，且謊話連篇，根本沒有誠意，家屬們也沒必要繼續留下，也不接受海巡署撫慰金。

家屬在1點40分登船準備返陸，海巡署金馬澎分署長陳泗川與金門紅十字會長洪國正原本要一起登船送每人10萬元人民幣，陳泗川想親自致贈，但陸方代表與家屬不讓陳進入船艙，要求陳轉交給洪國正，再由洪進入船艙交給家屬。

慰問金領據上提到「茲領到2月14日金廈水域事故，預先給付的第一期慰問金…」 等內容，陸方代表認為，簽署似乎就有「同意」雙方有共識，家屬深怕引起誤會，堅決拒領，現場氣氛一度尷尬。

洪國正說，有向陸方家屬表達，這是人道關懷，慰問金、安家費可酌情收下，但他們還是不收。陳泗川表示，雖然事情還沒有談成，但基於對家屬的關懷，還是代表海巡署致贈家屬慰問金，希望能在家屬們回去時至少解決一些目前困境，這是海巡署心意，跟正在談的賠償或撫慰金等不一樣。

對於下一次協商時間？陳泗川說，雙方還要再安排，後續會聯繫，把溝通管道建立起來，這事件一定會處理，不會因此而中斷，下一步也有保留聯繫管道，不希望談判協商的大門關閉。