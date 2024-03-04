新聞評論／既卑且亢在先 管碧玲何來據理力爭底氣

針對陸船翻覆事件，立法院內政委員會4日邀海洋委員會主委管碧玲進行專案報告，朝野先為報告名稱吵翻天。（本報資料照片）

金門翻船事件延燒已逾20日，立法院內政委員會今天邀請海委會與陸委會專案報告，朝野就先為報告名稱吵翻天。此時，所謂「綠營人士」釋出準總統賴清德 的三點態度稱黨政高層盼能朝緩和方向發展，卻又稱政務官底線不能被挑戰，綠營支持海委會主委管碧玲不卑不亢向在野黨據理力爭，殊值玩味。

該名綠營人士指不要情勢升高是至關重要的核心，還強調賴指示：事後要妥善處理、支持海巡堅定執法、避免類似狀況再次發生，把「事後要妥善處理」擺在第一項正是要強調台方態度，也盼在野黨給予到立院備詢的政務官該有的尊重。

沒有國人不希望政府妥善處理，不支持海巡堅定執法，更沒有人會希望再次發生類似憾事，因而，所謂的賴三點根本全是廢言。更重要的是，台方實質上又做了些什麼？從此檢視民進黨 政府，恐怕連最基本的還原事實都做不到。

就以綠營人士一再強調的「妥善處理」來說，事發迄今那麼多天，從初始的海巡署對事發經過語焉不詳、刻意隱匿雙方擦（撞）船的事實，到未依法令規定對執法過程錄影蒐證…，種種跡象表明，讓本案相關事實不清不楚的最大責任在台方，不先對此追究責任，又如何奢談妥善處理？

更可笑的是，於此關鍵時刻，綠營還不忘酸對岸沒法治觀念，指涉及責任釐清之處需經過司法調查。殊不知一旦有事，除了法律責任，還有行政乃至政治責任，此刻拿曠日廢時的司法調查來當擋箭牌，民進黨政府不覺汗顏？更是對民主法治的一大諷刺。

綠營要管碧玲面對國會「不卑不亢」亦是如此，企圖以「時空切割法」來糊弄人民。豈不知面對對岸臨檢台方旅遊船、海警直入禁限水域等主權被侵害事實，民進黨政府毫無作為，早已不知卑到那裡去了；於此事涉國安緊要關頭，管碧玲竟以摸男記者的臉以回應對岸對她的「冷血」批評，更是十足亢奮過頭的輕浮之舉。

直言之，所謂「賴三點」、綠營共識等，那只是對內打口水戰的政治話語；唯有全盤掌握並公布真相讓國人知曉，才是政務官面對責難時得以不卑不亢據理力爭的真正底氣。試問管主委，妳有嗎？（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）