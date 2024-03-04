我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多旅遊套餐省錢省事 華人夏威夷度假便宜千元

30多年來僅見 中國人大宣布取消「總理記者會」

新聞評論／既卑且亢在先 管碧玲何來據理力爭底氣

重磅快評
針對陸船翻覆事件，立法院內政委員會4日邀海洋委員會主委管碧玲進行專案報告，朝野先為報告名稱吵翻天。（本報資料照片）
針對陸船翻覆事件，立法院內政委員會4日邀海洋委員會主委管碧玲進行專案報告，朝野先為報告名稱吵翻天。（本報資料照片）

金門翻船事件延燒已逾20日，立法院內政委員會今天邀請海委會與陸委會專案報告，朝野就先為報告名稱吵翻天。此時，所謂「綠營人士」釋出準總統賴清德的三點態度稱黨政高層盼能朝緩和方向發展，卻又稱政務官底線不能被挑戰，綠營支持海委會主委管碧玲不卑不亢向在野黨據理力爭，殊值玩味。

該名綠營人士指不要情勢升高是至關重要的核心，還強調賴指示：事後要妥善處理、支持海巡堅定執法、避免類似狀況再次發生，把「事後要妥善處理」擺在第一項正是要強調台方態度，也盼在野黨給予到立院備詢的政務官該有的尊重。

沒有國人不希望政府妥善處理，不支持海巡堅定執法，更沒有人會希望再次發生類似憾事，因而，所謂的賴三點根本全是廢言。更重要的是，台方實質上又做了些什麼？從此檢視民進黨政府，恐怕連最基本的還原事實都做不到。

就以綠營人士一再強調的「妥善處理」來說，事發迄今那麼多天，從初始的海巡署對事發經過語焉不詳、刻意隱匿雙方擦（撞）船的事實，到未依法令規定對執法過程錄影蒐證…，種種跡象表明，讓本案相關事實不清不楚的最大責任在台方，不先對此追究責任，又如何奢談妥善處理？

更可笑的是，於此關鍵時刻，綠營還不忘酸對岸沒法治觀念，指涉及責任釐清之處需經過司法調查。殊不知一旦有事，除了法律責任，還有行政乃至政治責任，此刻拿曠日廢時的司法調查來當擋箭牌，民進黨政府不覺汗顏？更是對民主法治的一大諷刺。

綠營要管碧玲面對國會「不卑不亢」亦是如此，企圖以「時空切割法」來糊弄人民。豈不知面對對岸臨檢台方旅遊船、海警直入禁限水域等主權被侵害事實，民進黨政府毫無作為，早已不知卑到那裡去了；於此事涉國安緊要關頭，管碧玲竟以摸男記者的臉以回應對岸對她的「冷血」批評，更是十足亢奮過頭的輕浮之舉。

直言之，所謂「賴三點」、綠營共識等，那只是對內打口水戰的政治話語；唯有全盤掌握並公布真相讓國人知曉，才是政務官面對責難時得以不卑不亢據理力爭的真正底氣。試問管主委，妳有嗎？（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

民進黨 賴清德

上一則

漁船事件 趙春山：若陸要對台灣動武，一點也不驚訝

下一則

賴清德數位身分證政策 賠償廠商2億8000萬全民埋單

延伸閱讀

陸船翻覆案報告遭改名…海巡署攬責 在野再轟藐視、綠出事推下屬

陸船翻覆案報告遭改名…海巡署攬責 在野再轟藐視、綠出事推下屬
陸船翻覆案／台國安高層：究責須待司法調查 將給慰撫金

陸船翻覆案／台國安高層：究責須待司法調查 將給慰撫金
黑白集／「拖」字訣… 那些不肯解決問題的人

黑白集／「拖」字訣… 那些不肯解決問題的人
藍委質疑：海委會每年有120億預算 為何不花3000萬補足密錄器？

藍委質疑：海委會每年有120億預算 為何不花3000萬補足密錄器？

熱門新聞

網友用AI技術KUSO小鴨生氣照，讓人笑說小鴨生氣是因為每天風吹日曬雨淋，沒領錢做白工。圖／取自高雄大小事

黃色小鴨告別高雄 網友KUSO生氣照笑稱「做白工」

2024-02-25 10:40
台積電日本熊本廠JASM今天開幕，創辦人張忠謀親自出席。中央社

張忠謀：AI需求不是幾千萬片產能 是要更多晶圓廠

2024-02-24 15:12
知名網路電視盒「安博盒子」侵害著作權，新北地院27日判處台灣安博負責人黃博詮4年徒刑，台灣安博科處罰金台幣100萬元，並連帶賠償1億3250萬元。（本報資料照片）

盜60個電視頻道 購買者免費看 安博負責人關4年賠419萬

2024-02-28 13:28
史坦普估計，全球的晶片製造商的用水量，已經和擁有750萬人口的香港不相上下。路透

史坦普：台積電掌握此優勢 日後若面臨缺水狀況影響有限

2024-02-28 23:41
美國聯邦眾議院「美國與中共戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher, R-WI）22日率領跨黨派議員訪團赴台。（記者陳熙文／攝影）

蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務

2024-02-24 22:11
來自台灣的旅客劉小姐說，北京之行想看看長城、紫禁城。（記者廖士鋒／攝影）

禁團令解除首日迎台客 北京導遊：還是喜歡台灣團

2024-03-01 09:42

超人氣

更多 >
WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了

WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了
為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅

為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅
無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放

無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放
紐約法拉盛停車場繳費機交易失敗 華女停不滿3小時付逾百元

紐約法拉盛停車場繳費機交易失敗 華女停不滿3小時付逾百元
假扮亞馬遜送貨員 華人夫婦從佛州遠赴西雅圖綁架女嬰

假扮亞馬遜送貨員 華人夫婦從佛州遠赴西雅圖綁架女嬰