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陸船案立院專案報告 陸委會、海委會均未提撞船

記者陳政錄／台北報導
陸船翻覆釀兩漁民落水死亡一案越演越烈，已成為兩岸政治事件，內政委員會今召開會議，邀請海委會、陸委會、國防部等進行專案報告。（圖／金門海巡隊提供）
陸船翻覆釀兩漁民落水死亡一案越演越烈，已成為兩岸政治事件，內政委員會今召開會議，邀請海委會、陸委會、國防部等進行專案報告。（圖／金門海巡隊提供）

台灣立法院內政委員會4日就「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」，邀請海委會主委管碧玲、陸委會主委邱太三、國防部及海軍司令部參謀長進行專案報告，根據現場出具報告，僅國防部報告標題列出「撞船案」，海委會是「取締『大陸籍快艇』事故案」，陸委會則是出具無具體題目的報告，持續引發朝野爭論。

立法院內政委員會第2次全體委員會議4日召開，召委高金素梅邀請海委會、陸委會、國防部及海軍司令部官員就「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」進行專題報告，並備質詢。會議前，朝野就委員發言順序和議程爭論不休，延宕近30分鐘才開始。

根據各部會送交立院報告，僅國防部報告封面標題為「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理專題報告」，海委會是在報告內頁標明「113 年 2 月 14 日取締『大陸籍快艇』事故案」，陸委會報告封面則僅顯示「立法院第11屆第1會期內政委員會第2次全體委員會議專題報告」，未有具體標題，內容也未提撞船。

陸委會報告指出，本案發生的近因是陸方「三無」船舶拒絕配合我方執法並採取危險規避作為導致，遠因是陸方長期不依法取締「三無」船舶（無船名、無船舶證書、無船籍港登記），導致「三無」船舶經常任意違法侵擾台灣禁限制水域所致。

對於後續應處建議，陸委會說，呼籲各界靜待司法調查結果，為避免主管機關後續處理不符司法程序，或陸方誣枉事實對結果不滿意，引發批評，故需透過司法調查，始能堅守公正性。

陸委會表示，「我主管機關為維護漁民權益，依法驅離越界船舶，責無旁貸。本會也一再呼籲陸方應珍惜雙方長久以來在海上執法所累積的成果，同時正視『三無』船舶對海洋資源及漁民合法權益所造成的危害，以免憾事再度發生。」

國防部 快艇

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