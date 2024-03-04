精準彈藥射訓強化備戰 反映兩岸情勢嚴峻

圖為在九鵬基地實施的「海空精準彈藥射擊操演」。(記者劉學聖／攝影)

國軍今年起將推動積極性的精準彈藥射訓，不吝開放珍貴的精準彈藥資源供部隊增加練兵機會，並藉由整合、集中各項射訓，促進實戰化；在政治層面上，國軍也藉由備戰積極度，反映當前兩岸情勢嚴峻。

過去國軍撙節各型精準彈藥的思維，一則考量資源來之不易，二則考量兩岸情勢。早期精準飛彈射擊，是在淡水對著台灣海峽射擊鷹式飛彈，其後因當地開發新市鎮，以及朝西部海域「敵方」射擊的敏感性，於是遷往九鵬基地定期向東射擊實施，試圖避開解放軍 軍電子參數情報的偵蒐，並避免軍事挑釁。

目前國軍精準彈藥射擊都集中於8月實施，但台灣10到3月吹東北季風，6到10月是颱風季節，解放軍最適合對台進行登陸戰的季節，其實是4到6月。因此，所有大規模反登陸性質的操演、實彈射擊，都應該在4到6月間實施。

國軍各飛彈部隊過去不但長期缺乏在轄區作戰地境內實彈練兵，而且時機不符，抽離各作戰區實際管制，長期成為一種單純的射擊驗收。

但國軍訓場有限，未來若要擴大訓練場域，在實彈射擊上做到「仗在哪裡打、部隊在哪裡訓」，需要軍民磨合；國軍去年底修訂「國軍訓場睦鄰工作要點」，大幅放寬睦鄰經費支用的範圍，顯然就是要因應這項需求。

中國大陸近年在海峽當面藉由海空戰備警巡步步進逼施壓，金廈海域日前因執法導致的對峙，顯示兩岸關係緊繃。國軍強化精準彈藥射訓，藉由戰備呈現警覺，是軍人的本分；但如何紓解情勢，創造維繫和平的政治契機，則是執政者的責任。