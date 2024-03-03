兩會涉台議題 陸學者：聚焦反台獨

大陸全國「兩會」即將登場，大陸學者認為，「反台獨反分裂」議題將是今年會議涉台議題關注焦點。圖為兩會舉行地點北京人民大會堂。(本報資料照片)

大陸全國政協、人大「兩會 」即將召開，近來兩岸關係不佳，加上台灣年初總統大選再由民進黨 籍賴清德當選，大陸學者認為，今年兩會上的「反台獨」議題將是重點。

中新社報導，廈門大學台灣研究院副院長張文生表示，反台獨、反分裂議題將是今年兩會涉台議題關注焦點，對於台獨冒險行徑，大陸不會留任何妥協空間，將堅決回擊。

張文生認為，「只要穩住腳步，兩岸關係的主導權、主動權仍牢牢把握在大陸手上」。

上海交通大學台灣研究中心主任盛九元表示，大陸未來在台灣問題上的立場和態度將愈發堅定，面對民進黨「倚美謀獨」的挑釁不會讓步。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣認為，鑑於大陸的發展進步和反台獨反分裂的強大實力，「有利於統一的兩岸關係基本格局總體沒有變」，各種風險仍在可預料範圍內。

另外，大陸國務院 去年9月推出「支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見」，相關政策如何落實到位，預料也是本次兩會涉台議題的熱點。

李振廣指出，推動兩岸融合發展做實做細，有助於爭取台灣民心。

盛九元分析，珠三角地區處於大陸對外開放前沿，深度參與全球製造業產業鏈運轉，可以此為平台吸引台資企業走向世界；在與長三角地區銜接的過程中，台資企業可向高品質發展轉型，台灣青年也能找到實現理想的廣闊舞台。

李振廣表示，儘管面臨台灣當局阻撓，但文化、宗教、學術、經貿等各領域交流是大勢所趨，也是台灣主流民意，今年大陸不僅要維持這一態勢，還會繼續擴大。