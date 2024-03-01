夏立言會見宋濤 「促民進黨妥善處理」

兩岸就陸船翻覆案角力之際，國民黨副主席夏立言(左)2月29日與大陸國台辦主任宋濤(右)在上海和平飯店會面。夏立言稱國民黨會敦促、監督民進黨政府妥處陸船事件。(中新社)

國民黨 副主席夏立言 昨晚在上海和平飯店與大陸國台辦主任宋濤會面，就金廈漁船事件，宋濤指出，春節期間民進黨 粗暴對待大陸漁民，致兩位漁民遇難，草菅人民、冷漠無情，引起大陸各界強烈憤慨，也遭到台灣同胞譴責。夏立言則表示希望透過國台辦向家屬表達撫慰之意，同時國民黨會敦促民進黨妥善處理此事。

宋濤表示，大陸始終對台灣同胞、台灣漁民充滿善意，但也堅決維護大陸漁民合法權益，對傷害大陸漁民合法權益，無視大陸漁民生命財產安全行為，損害兩岸同胞感情的事，絕不容忍。

夏立言表示，對發生金廈事件感到非常遺憾，提及國民黨主席朱立倫在上周中常會特別向遇難船員家屬表達慰問，他希望這次有機會透過國台辦向家屬表達「撫慰」之意。他並稱（國民黨）會敦促、監督民進黨政府，妥善處理此事，盡快發掘事實，「我們可透過立法院機制及全民力量把這件事情實現」。

夏立言還說，希望國民黨在兩岸關係中永遠是正面力量。這次選舉雖未盡如人意，可是很明顯地，「台灣民意基本上是站在我們這邊」；國民黨會利用在立法機關的強力立場，監督民進黨政府，希望能夠按照全民意願，做出對兩岸關係有幫助的事，絕不能倒行逆施。

國民黨表示，夏立言一行已走訪廈門、廣州、東莞、深圳、南昌等城市，與台商、台胞舉行座談，聆聽意見；在多場雙向交流中，大陸台商、台胞等多表達了希望增加航點、開放觀光訴求，及兩岸持續交流、維持和平期望。夏立言承諾會協助反映問題，國民黨會盡力維繫台海和平穩定。