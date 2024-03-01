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夏立言會見宋濤 「促民進黨妥善處理」

台灣新聞組╱綜合1日電
兩岸就陸船翻覆案角力之際，國民黨副主席夏立言(左)2月29日與大陸國台辦主任宋濤(右)在上海和平飯店會面。夏立言稱國民黨會敦促、監督民進黨政府妥處陸船事件。(中新社)
兩岸就陸船翻覆案角力之際，國民黨副主席夏立言(左)2月29日與大陸國台辦主任宋濤(右)在上海和平飯店會面。夏立言稱國民黨會敦促、監督民進黨政府妥處陸船事件。(中新社)

國民黨副主席夏立言昨晚在上海和平飯店與大陸國台辦主任宋濤會面，就金廈漁船事件，宋濤指出，春節期間民進黨粗暴對待大陸漁民，致兩位漁民遇難，草菅人民、冷漠無情，引起大陸各界強烈憤慨，也遭到台灣同胞譴責。夏立言則表示希望透過國台辦向家屬表達撫慰之意，同時國民黨會敦促民進黨妥善處理此事。

宋濤表示，大陸始終對台灣同胞、台灣漁民充滿善意，但也堅決維護大陸漁民合法權益，對傷害大陸漁民合法權益，無視大陸漁民生命財產安全行為，損害兩岸同胞感情的事，絕不容忍。

夏立言表示，對發生金廈事件感到非常遺憾，提及國民黨主席朱立倫在上周中常會特別向遇難船員家屬表達慰問，他希望這次有機會透過國台辦向家屬表達「撫慰」之意。他並稱（國民黨）會敦促、監督民進黨政府，妥善處理此事，盡快發掘事實，「我們可透過立法院機制及全民力量把這件事情實現」。

夏立言還說，希望國民黨在兩岸關係中永遠是正面力量。這次選舉雖未盡如人意，可是很明顯地，「台灣民意基本上是站在我們這邊」；國民黨會利用在立法機關的強力立場，監督民進黨政府，希望能夠按照全民意願，做出對兩岸關係有幫助的事，絕不能倒行逆施。

國民黨表示，夏立言一行已走訪廈門、廣州、東莞、深圳、南昌等城市，與台商、台胞舉行座談，聆聽意見；在多場雙向交流中，大陸台商、台胞等多表達了希望增加航點、開放觀光訴求，及兩岸持續交流、維持和平期望。夏立言承諾會協助反映問題，國民黨會盡力維繫台海和平穩定。

國民黨 夏立言 民進黨

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