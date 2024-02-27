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陸船翻覆陷僵局 台灣拖愈久失去的恐愈多

記者 蔡家蓁、王慧瑛

陸船翻覆二死事件已出現蝴蝶效應，從單純海上執法糾紛擴大為政治風暴，連燒近半個月仍看不到落幕契機。此事陸委會介入打破傳統協商機制後完全失控，上升為兩岸面子問題，陸方藉機部署重兵施壓，既要打破海域規則，更進一步要掌握司法主導權，打臉蔡政府並警告將上任的準總統賴清德；台灣不可能低頭，但拖愈久，台方失去的恐愈多。

海巡艇驅離越界大陸漁船導致翻覆釀二死事件擾攘二周，海巡署第一時間隱瞞真相，致事態擴大，後續處理更荒腔走板，無法自圓其說。執勤本具正當性，和對岸也有默契，造成二死事件只要不是蓄意，在傳統機制「紅會對紅會」即可協商解決，如今卻難以收拾，金廈間因善意默契而存在多年的禁止、限制水域一夕消失。

整件事暴露海巡執法粗糙與失誤，且觸及兩岸高度敏感及互信薄弱的核心問題，從海事糾紛上升到政治事件，演變成兩岸政府的博弈。台灣官方危機處理失策，循台灣政治操作模式試圖硬拗，先誤導再誤判，卻一步錯步步錯，將活結打成死結，如今每天會談的海巡署和死者家屬代表已難以自主，解開僵局的癥結在兩岸政府態度。

兩岸為陸船翻覆事件談判之際，大陸當局火速祭出文攻武嚇組合拳，赴金門代表團採人道姿態占據道德制高點，配合重兵施壓步步進逼。本月19日，金門藍色公路遊艇「初日號」遭福建海警強制登船臨檢，陸方既「以牙還牙」又宣示海上主權；雙方談判僵持陸方又出招，福建海警25日巡弋金門海域，艦艇規格再提升。

發展至今，陸方策略環環相扣，反映對台灣處理方式的不滿與不信任，又強勢爭取對台海域和司法主導權；海巡署卻只想花大筆納稅人的錢息事寧人，在不敢讓衝突升溫情況下一路挨打，除了拒絕，毫無招架之力。

金門與福建圍頭民間有深厚情誼、互動頻繁，圍頭更有「兩岸通婚第一村」美稱，金門人因此質疑陸委會、海巡署主導的協商將情勢帶往僵局。陸方談判代表提出要真相、道歉、賠償訴求，不是完全沒折衝空間，但海委會主委管碧玲等綠營人士發言不斷堆高敵意，提油救火，恐讓兩岸及人民造成更多誤解與敵意，埋下更多可能隨時引爆的地雷。

賴清德

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