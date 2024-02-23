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翻船案 藍委喊管碧玲下台 金檢遭舉發怠忽職守

台灣新聞組／綜合23日電

大陸漁船為躲避我國海巡臨檢，致漁船翻覆釀兩死。經金門地檢署證實，海巡執法過程並未攝錄影，海巡署亦坦承雙方船隻有「多次接觸」。國民黨立院黨團昨舉行記者會質疑海委會隱匿真相，點名海委會主委管碧玲要負起責任下台。

國民黨立委徐巧芯質疑，管碧玲有無涉嫌隱匿雙方船隻碰撞？管碧玲一直扯有第三人責任險，可推理船隻有碰撞；若管碧玲一開始就說清楚，事情不會愈鬧愈大。

國民黨立委羅智強表示，管碧玲當立委時針對2016年憲兵搜索民宅事件，曾質疑憲指部在最關鍵之時沒有錄影，管還說「該下台負責的人要有自覺」，昔日管立委竟打臉今日海委會管主委。

對於管碧玲呼籲民眾遇陸船可拒檢，國民黨立委黃健豪批評，我方船隻要用什麼能力，拒絕陸方海警隊臨檢？我國1000噸以上的海巡署艦艇僅14艘，大陸有150艘，如果大陸真卯起來臨檢，台灣海巡署有足夠能力保護台灣漁船、商船？

最高檢前檢察官、律師張熙懷昨赴監察院舉發金門地檢署怠忽職守，請求調查。監察院表示，已由值日監委高涌誠受理陳情，將依相關作業程序辦理。

張熙懷表示，該案屬刑事案件，檢方須查明海巡署執法過程，當時追捕的海巡船長、船員，有無違背必要原則，是否有故意或是過失致人於死情形，但金門地檢署迄未發動積極偵查作為，籲請金門地檢主動簽分偵字案；他也質疑，在未比對海巡人員證詞之前，就讓兩名陸籍生還者離境返陸，甚至公開說本案沒有執法錄影影像，疑為海巡人員背書。

金門地檢署主任檢察官施家榮回應，案發次日即主動分「他」字案調查。一開始訊息是意外，海巡被視為援救者，人和事實都還不明確，有進一步蒐證的必要，所以列「他」字案，若案情有變化，隨時可改偵字案。

國民黨

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