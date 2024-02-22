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和碩董座童子賢：未來5至10年 製造業7成會離開大陸

記者吳凱中／台北22日電
和碩董事長童子賢預估，未來5至10年，製造業有七成會離開大陸。（記者吳凱中／攝影）
和碩董事長童子賢預估，未來5至10年，製造業有七成會離開大陸。（記者吳凱中／攝影）

「中國+1」成為全球科技業及製造業近年趨勢。和碩集團董事長童子賢21日直言，中國大陸做為全球最重要的製造基地角色不會轉變，但預期未來五至十年，製造業有七成會離開大陸，朝墨西哥、越南印度、印尼，甚至東歐發展。

童子賢昨日出席台北國際書展活動，探討去全球化之後的國際新賽局中，台灣科技產業的重構與挑戰，他從製造業版圖的轉移，到價值鏈的轉變，以及地緣政治影響，是未來台灣面臨的三大挑戰與機會切入。

在製造業版圖轉移方面，童子賢說，過去二、三十年，對台商尤其是科技業來說，大陸一定是最重要的地理版圖，但是大陸的主觀因素跟全球客觀環境的變化，導致過去五到七年，製造業版圖悄悄發生變遷。

童子賢表示，到目前為止，大陸做為全球最重要的製造基地角色不會轉變、但份量會減少，製造業不可能100%撤出大陸，過去30年包含台灣製造業在內的廠商當地布局相當深，盤根錯節成就大陸製造基地的成熟度與方便性。

但是他預期未來五至十年，製造業有七成會離開大陸，「大陸可能留下三成適應當地成本與環境生態的製造廠商。」剩下七成往墨西哥、越南、印度、印尼，甚至東歐發展。

童子賢回顧，五、六年前很多人到越南、印度嘗試布局製造業，遇到挫折就會懷疑，版圖移動到底會不會發生？但到了2024年春天，可以看到版圖移動的趨勢在發生、而且加速。

台積電日本熊本新廠預計24日開幕，台日半導體產業暨互補也競爭。童子賢回應，以電子業角度來看，台灣與日本的關係伯仲之間，彼此之間難分優劣，除了競爭之外，有七成是上下游互補關係。

童子賢觀察，很多精密化學材料，只有日本的福島、九州等地業者做得出來，對台積電而言，與日本相關廠商是上下游合作關係。

日本 越南 印度

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