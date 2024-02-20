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金廈海域爭端升溫 藍委：何不借此重啟協商規範

記者鄭媁／台北20日電
福建海警船（圖）19日強制登上台灣金門藍色公路「初日號」臨檢約30分鐘。(圖／民眾提供)
福建海警船（圖）19日強制登上台灣金門藍色公路「初日號」臨檢約30分鐘。(圖／民眾提供)

兩岸金廈海域爭端升溫。國民黨立委翁曉玲今天表示，兩岸和平共處，是兩岸人民共同的期待，維持雙方海空域各自管轄界線默契，是穩固兩岸久安關係的重要基礎。

中國大陸昨至少出動六艘海警船巡查金廈海域，並在金門大二膽海域、五通水道附近，強制登船臨檢台方觀光遊艇約半小時，金門海巡隊獲報後派遣艦艇前往護航，伴隨觀光船返回金門。

翁曉玲透過臉書表示，日前大陸漁艇因越界進入台方限制禁止水域被海巡署艦艇追緝，造成兩位大陸漁民不幸落海死亡事件，誠屬遺憾。台灣司法單位應盡速調查事實，如果海巡署有違法過當行為，應追究其責任並且給與兩位大陸漁民賠償；若海巡署無疏失，也應該基於人道主義，給予兩位大陸漁民慰問救助金，協助漁民家庭度過難關。

翁曉玲表示，發生這則不幸事件，相信執行巡查任務的海巡人員絕不好受。但更令人難受的是，兩邊政府不好好就越界捕撈問題進行協商談判，反而採取政治性動作和話語，讓緊繃的兩岸局勢火上加油，讓老百姓惶恐不安。

翁曉玲表示，大陸在喊依法治國，台灣也自詡是民主法治國，既然雙方都重視法律，何不借此事件重啟協商進行規範。大陸海警登台船臨檢示威，絕非明智之舉，希望陸方要謹記孟子所說「以力服人者，非心服也，力不贍也。」 靠拳頭不是解決兩岸紛爭的好方法。

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