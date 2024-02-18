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學者看赴陸旅遊禁團令：專制政府侵犯人權 恐違憲

記者蔡晉宇／台北18日電
公民監督國會聯盟理事長、法律學者曾建元表示，觀光署目前赴陸禁團令作法，並無強制力，此涉及限制人民權利，要把法源弄清楚。（本報資料照片）
公民監督國會聯盟理事長、法律學者曾建元表示，觀光署目前赴陸禁團令作法，並無強制力，此涉及限制人民權利，要把法源弄清楚。（本報資料照片）

政府針對中國大陸旅遊禁團令持續，在野黨質疑是否有法源依據。法律學者、民主文教基金會董事長桂宏誠表示，觀光署目前作法，僅屬於行政程序法中的「行政指導」，毫無強制力，但業者卻會因此恐懼，若不配合被政府盯上，以此方式來達成實質禁令，根本是專制政府所為，且侵犯人民權利，有違憲之虞。

桂宏誠指出，台灣以擁有自由民主體制自傲；但觀光署僅以發布新聞稿方式，就要產生禁止旅行業者招攬赴大陸團體遊的效果，這又算是哪門子的自由民主體制？

桂宏誠說，凡限制人民權利之事，都要有明確法源，訴諸文字具體說明，政府有責任說明清楚，禁令是依據哪部法律的依據或授權，如果限制旅遊業者招攬團客赴大陸旅遊可僅憑政府的決斷，那就是侵犯人民權利。此外，政府以行政指導就要限制業者不能組團赴陸，不僅本身未有法律授權，該禁令本身也侵害人民工作權自由，是有違憲之虞的。

桂宏誠表示，1994年發生千島湖事件時，政府尚且先召集旅行業者開會，請他們配合與發動暫停組團赴中國大陸旅遊；但如今民進黨政府的作法，竟是用更草率的方式來宣布禁令，非常不妥。

公民監督國會聯盟理事長、法律學者曾建元表示，觀光署目前赴陸禁團令作法，並無強制力，此涉及限制人民權利，若要有強制規範效力，還是要把法源弄清楚，這是法律位階才能處理的。

曾建元指出，政府祭出禁團令固然有其整體考量，但仍要留意該手段的比例原則，在兩岸經濟互動仍頻繁情況下，是否會因此進一步造成其他問題，要謹慎以對。

觀光 民進黨

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